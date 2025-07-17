藍委張智倫父母財力驚人 廉政專刊陳錦錠、張慶忠名下土地332筆

監察院今（17）日公告「廉政專刊第264期」，公開藍委張智倫母、新北市議員陳錦錠與其夫前藍委張慶忠財力驚人，名下包括332筆土地、23筆建物。圖為本屆立委選舉，張智倫（前排左二）和父親張慶忠（前排右一）、母親陳錦錠（前排左一）同台造勢。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2025/07/17 15:39

〔記者黃子暘／新北報導〕國民黨立委張智倫涉財產申報不實爭議，張智倫扼要回應「已申報」，張家財產仍受輿論關注。監察院今（17）日公告「廉政專刊第264期」，公開張智倫母、新北市議員陳錦錠財產申報資料，陳錦錠與其夫、前藍委張慶忠財力驚人，二人名下共登記了332筆土地、23筆建物，存款1175萬餘元，股票1億6606萬餘元，另有事業投資3億563萬餘元，債權16億8447萬餘元，債務18億1225萬餘元。

專刊每頁約顯示20多筆土地資料，登記在陳錦錠或張慶忠名下，擁有全部或部分持分的土地登記筆數有12頁多，總計332筆土地遍布新北市三峽、中和、永和、板橋、樹林、林口、土城等區，在台北市、桃園市、新竹縣市也有土地；13筆全部或部分持分建物則分別坐落在中永和、板橋、樹林等區，以及台北市文山區。

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登記在陳錦錠或張慶忠名下的珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值財產，總價額911萬元，包含玉鐲、翠玉項鍊、鑽戒、「福州高爾夫球證」、桃園高爾夫球證、勞力士錶、伯爵錶、黃金等。

陳錦錠與張慶忠約16億元債權部分，多為未兌現票據、股東往來；約18億元債務部分，則為合建保證金與預收款。

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