藍白立法普發一萬 卓揆批：別當法盲 規避法律條文

針對如何因應立院日前通過普發現金的特別條例，行政院長卓榮泰今表示，「憲法賦予政院的憲政責任，我們會勇敢承擔起來。」（記者謝君臨攝）

2025/07/17 14:35

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院日前通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，要求10月底前普發現金1萬元。行政院長卓榮泰今強調，過去政院多次針對立院不合法、不合憲的多項法案、預算案有過救濟行為，「憲法賦予政院的憲政責任，我們會勇敢承擔起來。」他並批評在野立委，「不要當做法盲一樣規避法律條文。」

針對立院日前三讀通過攸關普發現金的特別條例，行政院認為此舉違法違憲，傳不編預算解套，但也尚未排除釋憲，目前仍未定案。國民黨立委則強調，通過的是法律案而非預算案，並揚言政院若未編齊預算，將拒絕審查。

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對此，卓榮泰指出，依照憲法第70條、預算法第91條，法律案、預算案都有明列在內，行政院提出法律案，他們（指立委）在裡面做任何增減，如果不是一個對法律案的修正，難道這個修正意見會突然跑出來？當然是針對法律案執行，對預算當然不用講，「不要當做法盲一樣規避法律條文。」

聲請釋憲？卓揆：政院會勇敢承擔憲政責任

卓榮泰強調，重點在於增加這麼多行政支出，卻未徵詢政院意見，這個國家的財政紀律何在？憲法明文規定政院編列預算、立院審議預算，難道能夠用審議就強制政院編列某一條預算？不論這個預算本質是多麼合法、合理，程序都應正當。

卓榮泰也說，過去政院多次針對立院不合法、不合憲的多項法案、預算案有過救濟行為，「憲法賦予政院的憲政責任，我們會勇敢承擔起來，再依照過去的方式做思考。」

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