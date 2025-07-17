決戰黃金週末！ 新竹雙罷與反罷大咖拚場

決戰黃金週末！新竹雙罷與反罷本週六晚上大咖拚場，其中新竹雙罷將邀請朱頭皮朱約信及立院總召柯建銘等公民團體及罷團代表出席公民晚會，號召大家站出來投同意罷免票。（新竹雙罷總部提供）

2025/07/17 15:39

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐）三階投票26日舉行，竹市是全台唯一市長與藍委雙面臨被罷免的縣市，新竹雙罷總部今天指出，本週六（19日）是投票日前最後的黃金週末，當日晚間會在228和平公園舉辦「罷免是愛 反共護台」公民晚會，有全台罷團代表如朱頭皮（朱約信）和民進黨立院總召柯建銘等人到場，並開放公民上台宣講大罷免大成功。

藍白反罷免的天公壇晚會也推出黃金陣容，有新北市長侯友宜、台東縣長饒慶玲、嘉義市長黃敏惠、苗栗縣長鍾東錦及民眾黨主席黃國昌等大咖站台，號召市民726出門投票。

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新竹雙罷免總部發言人林志潔說，從去年到今年，公民團體從酷寒到熾熱夏天，下週六（26日）就要投票了，公民團體及參與連署的公民將勇敢站出來，號召大家買車票回家投票，這次的罷免投票是反共護台的展現，更是愛新竹愛台灣的投票，呼籲大家站出來發聲，展現公民力量，保護我們的國家與城市，讓「罷免是愛」守護台灣的民主與自由，只要大家1人拉3票，蓋下同意罷免的票，就能讓新竹重開機，國家向前進。

而新竹市藍白反罷免黃金週末也請出大咖站台，包括要被罷免的高虹安與鄭正鈐出來反罷免宣講，也請來國民黨多個重量級縣市長站台助講，展現藍軍氣勢，民眾黨則有黨主席黃國昌站台，號召大家反惡罷，反民進黨威權，號召市民726要出門投不同意票。

決戰黃金週末！新竹雙罷與反罷本週六晚上大咖拚場，其中反罷免的藍白也推出黃金陣容，有多個重量級縣市長出席站台。（取自鄭正鈐臉書）

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