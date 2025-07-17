批藍白亂砍5大民生預算 罷團：60萬租屋族補貼恐斷炊

民連與罷團代表17日發表《罄竹三號報告書》記者會，控訴藍白黨人亂砍5大民生預算。（記者廖振輝攝）

2025/07/17 14:51

〔記者陳政宇／台北報導〕經濟民主連合今（17日）偕同北北基的罷免團體召開記者會，發布「罄竹三號報告書」，指控國民黨與民眾黨立委聯手亂刪凍5大民生預算。不僅60萬件租屋族的租金補貼恐斷炊，節能家電補助淪政爭籌碼，還製造公共衛生破口、影響農民天災救命錢，而台電1千億補助全刪，將造成虧損惡化電價飆升、供電韌性更加脆弱。

經民連智庫研究員陳思妤指出，藍白立委凍結內政部國土署「國土管理業務」預算新台幣41.47億元，其中包含支應「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」的住宅基金，若無法順利解凍，已核定的60.7萬件租補戶將自今年11月起面臨補貼中斷。

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陳思妤續指，國民黨立委惡意刪減衛福部宣傳預算與業務費的凍結，這些經費原應用於疫苗接種、癌症篩檢、登革熱防治與老人跌倒預防等關鍵宣導與社區衛教，恐導致疫情或重大食安事件爆發時，產生更高的醫療與社會成本，基層醫護與社區社工更疲於奔命。

關於農業特別收入基金，經民連智庫研究員黃承瀚說明，該經費用於颱風、乾旱等天災快速救助、低利貸款及產業復耕，卻遭國民黨立委逕行刪減9000萬元。國民黨一邊宣稱深耕基層、疼惜農民，卻同時抽走農業防災緩衝金，顯示其關注的並非農業韌性，而是短期話語權的交換。

黃承瀚說，經濟部編列1000億元預算撥補台電，在總預算案及特別條例皆被在野黨刪除。而上週丹娜絲颱風來襲，多處電桿倒塌、供電中斷，凸顯電網韌性工程的重要性；但台電原計畫在多個縣市推動的電桿地下化工程，可能因財務狀況不佳而無法如期執行。

針對經濟特別收入基金，黃承瀚說明，原編列116億元用於住宅家電汰舊換新節能補助，預計1年可協助逾50萬戶汰換老舊冷氣、冰箱，國民黨立委賴士葆竟提案全刪，後經院會決議改為凍結2成、約23億元。該案雖已於5月底解凍，但過去幾個月的補助計畫受影響，造成國家節能減碳政策效益減損，並延宕民眾汰換家電補助的權益。

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