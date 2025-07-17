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    藍批罷免不能告急搞戒嚴 中選會：並非不可喊告急、搶救

    中選會重申，罷免正反雙方或其支持者等並非不可使用「告急」或「搶救」等詞彙，但仍應遵守規定。（記者李文馨攝）

    中選會重申，罷免正反雙方或其支持者等並非不可使用「告急」或「搶救」等詞彙，但仍應遵守規定。（記者李文馨攝）

    2025/07/17 14:55

    〔記者李文馨／台北報導〕民調禁制期喊罷免告急是否觸法引發討論，國民黨國政基金會副執行長凌濤質疑，中選會主委李進勇過去競選雲林縣長時曾打告急牌，現在卻個案認定，批評連告急都搞戒嚴。中選會重申，罷免正反雙方或其支持者等並非不可使用「告急」或「搶救」等詞彙，但仍應遵守規定。

    國民黨今天召開「戒嚴說中了？戒嚴國家隊就是賴政府，鬼才相信李進勇的中立性」記者會，凌濤表示，過往選舉都有說告急，中選會為何要個案認定，質疑李進勇想把這次大罷免喊告急、搶救全部入罪，這就是黑手介入大罷免，況且過去李進勇自己選舉時也打告急牌，怎麼就沒有個案認定？根本就是「只許州官說屁話，不許百姓說告急」。

    中選會表示，全國23個選務機關再次強調，罷免正反雙方或其支持者等並非不可使用「告急」或「搶救」等詞彙，但仍應遵守公職選罷法相關規定，例如不可藉由使用「告急」或「搶救」等詞彙挾帶民意調查資料，因民調禁制期間內，政黨或任何人依法均不能發布、轉載或評論民調等行為。

    中選會也說，罷免投票日當天，依法則禁止各式罷免宣傳活動，或有其他競助選活動，全國23個選務機關仍請國人遵守公職選罷法相關規定。

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