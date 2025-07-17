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    協助大罷免宣傳？ 陳其邁：以市政行程優先

    高雄市長陳其邁談國會運作，台灣正面臨重大變局，呼籲行政、立法充分合作。（記者黃良傑攝）

    高雄市長陳其邁談國會運作，台灣正面臨重大變局，呼籲行政、立法充分合作。（記者黃良傑攝）

    2025/07/17 14:59

    〔記者黃良傑／高雄報導〕首波藍委大罷免投票日進入倒數9天，高雄市長陳其邁今（17）日被媒體追問是否規劃赴外縣市協助大罷免宣傳？陳其邁強調台灣正面臨重大變局，但目前仍以市政行程優先。

    陳其邁今天出席「高雄高工實習大樓興建工程動土典禮」，他被媒體問及會不會到外縣市宣傳藍委大罷免？他回應表示，現在台灣正面臨到重大的變局，不管是在地緣政治、區域的安全，或者是經濟面對關稅的這挑戰，而人民期待的是「行政跟立法應該要充分合作！」就一些國家所面臨的重大挑戰，能夠好好的來進行法案協商，以及預算的審查，這才是人民所期待；但很顯然，現在在立法院，我們看到不管是在各式的法案也有非常多違憲的爭議，或者是對於中央地方財政收支劃分的這些法案，也都沒有跟地方或行政部門協商。

    陳其邁強調，一個正常能夠了解到說人民的期待，能夠正常運作的國會「這個對於台灣而言，是非常重要的一件事情」！

    不過，陳其邁認為身為地方首長，有非常多的市政還需要繼續推動，包含最近南部風災或者是相關市政，因此，仍會以市政行程為優先。

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