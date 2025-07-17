選舉公報夾魯明哲反罷文宣！ 卓冠廷：死亡連署後下一個集體違法

新北市議員卓冠廷。（資料照）

2025/07/17 14:41

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首波罷免案將於26日登場，各地選委會陸續發送罷免選舉公報，不過，桃園市第三選區卻有選民發現選舉公報夾帶反罷文宣綁在一起發送。對此，民進黨新北市議員卓冠廷表示，國民黨把違法當呼吸，真的不意外，這或許是死亡連署之後下一個國民黨的集體違法。

卓冠廷在臉書PO文表示，公報夾文宣是熱心支持者自發？還是你們國民黨執政慣犯？2020年，立委參選人楊瓊瓔的競選文宣被夾進清潔隊通知單中，鄰長說：「看著漂亮就一起發。」2023年，林明溱和蔡培慧在競爭南投立委補選時，抹黑蔡培慧的文宣被夾帶進選舉公報中，林明溱說：「不知情。」2025年，反罷免魯明哲的文宣又和公報一起投地民眾信箱，魯明哲辦公室說：「可能是支持者熱心。」

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卓冠廷指出，國民黨從來沒有老實面對，只有滿嘴鬼話連篇。《選罷法》第50條規定「各級機關」於公職人員選舉競選或罷免活動期間，不得從事任何與競選或罷免宣傳有關之活動。

卓冠廷直言，7月11日，前基隆市民政處長張淵翔才因濫用職權調民眾個資被起訴，國民黨把違法當呼吸，真的不意外，這或許是死亡連署之後下一個國民黨的集體違法。

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