我正藍726請投同意？許宇甄：國民黨已對反串布條提告

立法院國民黨團17日召開「只准罷團、東廠出奧步！不准反惡罷喊告急！？ 」記者會，黨團副書記長許宇甄出席。（記者羅沛德攝）

2025/07/17 14:45

〔記者劉宛琳／台北報導〕距離7月26日大罷免投票僅剩9天，立法院國民黨團今天召開「只准罷團、東廠出奧步！不准反惡罷喊告急！？ 」記者會，批評罷團、民進黨政府頻出奧步，對國民黨立委的不實謠言、反串奧步傾巢而出；原應中立的中選會，連喊「告急」、「搶救」是否觸法，解釋一日數變，更別提檢調辦藍不辦綠的司法墮落。

國民黨團副書記長許宇甄表示，內政委員會昨考察地方投開票所流程，中選會主委李進勇說，「在選前10天不能喊搶救、告急」，李特別強調會觸犯「選罷法」，最高可罰到200萬元；事實上，「選罷法」規範的是選前10天不能公佈民調，並沒有說不能喊「搶救」、「告急」。李進勇的說法無非就是想要恐嚇被罷免的藍委，同時讓媒體報導可能會不敢出現「搶救」、「告急」的字樣。

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許宇甄指出，過去李進勇競選雲林縣長時，喊出「告急牌」、「搶救」，為什麼當時可以？現在就違法？昨天在場考察的立委追問下，李進勇才大轉彎說：「我沒有說不能喊搶救、不能喊告急。」由此可見，中選會一直都是執政的民進黨打手，因此就有人說：「知恥近乎勇，不知恥近乎李進勇」，這就是中選會最佳寫照。

許宇甄接著表示，民進黨看到罷免的情勢開始轉向劣勢，就開始心理戰、認知戰，最新的奧步是罷團假冒國民黨名義，在廣告車上掛著「我正藍、我驕傲，7月26日投同意，搶救國民黨！」反串布條滿街跑。對此，國民黨已報警、提告，這才是明顯違反「選罷法」相關規定，但檢調不辦就是不辦。

許宇甄正告賴清德總統，不要再用奧步企圖影響選情，國人對大惡霸非常反感，尤其民進黨對大惡罷的政治操作，讓國家陷入紛爭、對立。

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