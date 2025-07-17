批在野違背承諾 卓揆：盼赴立院討論何謂合法合憲審預算

行政院長卓榮泰痛批由在野黨所控制的立院，從未履行預算審查要合憲合法的承諾。（記者謝君臨攝）

2025/07/17 13:52

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院11日三讀通過由國民黨團提出的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，刪除台電撥補1千億，並明定普發現金1萬元。對此，行政院長卓榮泰今表示，去年7月16日至今整整1年，由在野黨所控制的立院，從未履行預算審查要合憲合法的承諾。因此，他公開希望立院排定議程，讓政院能說明國家財政實際狀況，「我要和立委共同討論何謂『合法合憲』審查預算！」

行政院今舉行「向國人說明110-113年歲計賸餘使用情形」記者會，由卓榮泰、秘書長龔明鑫、發言人李慧芝、行政院主計總處副主計長陳慧娟出席說明。

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針對立院三讀通過攸關普發現金的特別條例，卓榮泰表示，從去年7月16日至今整整1年，當時立院通過禁伐補償此一違法違憲的補助辦法時，同年11月7日，政院邀請立院各黨團協商，大家都講明，未來預算要依照憲法第70條、預算法第91條規定，任何法律案、預算案增加政府支出時，須徵詢政院意見、找出財源，並訂定相關修法。

「但這1年來，由在野黨控制的立院，從未履行這樣合法合憲的途徑。」卓榮泰指出，他公開希望立院能夠排定議程，讓政院能去作說明，首先是說明國家財政實際狀況，讓委員清楚。其次，「我要和立委共同討論何謂『合法合憲』審查預算。」

卓榮泰強調，一個國家要正常運作，預算是和整個政務推動最直接相關的，但預算由政院編列、立院審議，若立院不能用合法合憲的方式審查預算，國家紀律、財政紀律蕩然無存。

卓榮泰表示，立院既然又要延會，希望讓他到立院報告，他願就上述兩項公開說明，就教立委，國家政策總是在憲法和法律的支柱底下，能夠說明清楚。

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