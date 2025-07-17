11選區家長出面喊同意罷免 盼孩子永遠活在自由民主社會

民進黨立委張雅琳偕來自11個不同選區的家長在立法院召開「家長站出來 挺罷免 護兒少」記者會，呼籲家長將7月26日的罷免，視為一堂難得的公民課，帶著孩子一起參與。（記者李文馨攝）

2025/07/17 14:17

〔記者李文馨／台北報導〕民進黨立委張雅琳今天偕來自11個不同選區的家長在立法院召開「家長站出來 挺罷免 護兒少」記者會，有母親分享，她這一代在解嚴後出生，自由與民主就像空氣一樣自然，她希望自己的孩子永遠能活在自由民主的社會裡，呼籲民眾7月26日出來同意罷免。

張雅琳表示，這一年半來，國會一再通過惡法、甚至親中，已構成民主危機，孩子沒有選票，他們的未來掌握在家長手中，家長現在更應該站出來，投下同意罷免票，撥亂反正、譴責暴力，以行動守護孩子的人身與言論自由。

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基隆罷免志工媽媽皮筋兒說，她因參與罷免林沛祥行動遭匿名恐嚇，連9歲女兒的人身安全都被威脅，「這不是一位母親該承受的事，也不是民主社會該發生的事」，但事件發生後，立委林沛祥與同黨市長謝國樑完全噤聲，令人寒心。

大鳥老師表示，兒子1歲時被診斷為發展遲緩，她確診乳癌，當時是全家最黑暗的一段時間，幸好有健保、有早療補助，全家才能撐過化療、孩子也才能穩定接受治療，如今立法院亂砍預算、改制度，讓許多弱勢者陷入不安。

齊心斷翔的汐止媽媽指出，選區立委廖先翔刪除汐止白匏湖社宅預算，不只反對社會住宅，更直接讓汐止失去一座結合共融公園、生態造鎮與奧運滑板場的公共建設；她提到，中國毒奶粉、紅黃藍幼兒園虐童案，到鐵鍊女與新疆集中營的社會悲劇，讓她醒悟，「若我們今天不行動，未來將為孩子遭遇的一切感到悔恨」。

台北市文山區的海翁Hái-ang在記者會中全程以台語發言，痛批立委賴士葆與傅崐萁同流合污，無視民意、配合黨意破壞民主制度、胡亂刪預算，讓中國入侵的風險大幅升高，「我真驚台灣會變成香港第二，甚至新疆第二。」

港湖罷秀媽媽Cindy說，長輩反對她投入罷免，但她認為，自己這代在解嚴後出生，自由與民主就像空氣一樣自然，她希望自己的孩子永遠能活在自由民主的社會裡，勇敢批評不公義、懂得團結合作，並深深愛著這片土地。

「台灣出來罷」的大安區志工熏熏分享，她的寶寶還在她肚子裡的時候，就跟她一起站在立院外，見證立法院長韓國瑜強行通過國會擴權法案，這幾個月志工在街頭遭受謾罵、吐口水、甚至推擠毆打，但仍堅持不退縮，現在最需要的是每一位支持者在親友間拉票、解釋罷免的重要。

剷除黑芯發言人Roger表示，他的第2個孩子於3月4日出生，家長們總是關心孩子吃得飽不飽、穿得暖不暖、是否交到好朋友、有沒有好老師，但其實更應該關注的是，孩子是否能在一個自由、安全、有未來的社會中成長。

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