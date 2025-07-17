決戰倒數！民團邀綠委向國際發聲：罷免是團結反共的民主證明

台灣勵志協會17日於立法院舉行726大罷免國際記者會，呼籲民眾同意罷免，一起守護台灣未來。（記者羅沛德攝）

2025/07/17 14:04

〔記者方瑋立／台北報導〕大罷免運動首次投票倒數階段，民進黨立委蘇巧慧、王定宇、林楚茵、許智傑、張雅琳今（17）日出席台灣勵志協會主辦的國際記者會，力挺各地罷團。王定宇向外媒說明，大罷免運動本身就是台灣民主的證明，更是對外來干擾和傷害的「免疫力」展現，即公民可以賦予權力，也能教訓傷害國家的政治人物而收回權力。

蘇巧慧指出，這屆藍白聯手的立法院「擴權、搶錢」，意圖削弱台灣、架空總統，並將台灣重新與中國綁在一起，這一年半的立法院，通過的每一項法案，都像是在複製2014年服貿時的中國傾斜版本，如「離島建設條例」開放自由貿易區、「國安戰略法」試圖剝奪總統國安主導權、「兩岸人民關係條例」修法甚至稱「台灣與中國是內戰狀態」等，她呼籲民眾返鄉投票，讓國會恢復秩序。

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王定宇則說，大罷免本身就是民主機制的展現，證明台灣人民不僅能投票選出村里長到總統，也有能力依法將不適任者罷免下台。「習近平的票在哪，誰能罷免他？」，他強調，當台灣內部有中共的附庸政黨透過民主程序掌握權力，卻傷害台灣本質時，人民的自救方式就是透過更大的民主力量來反制，這場罷免運動就是對藍白阻擋國安法案等亂政行為的阻卻。

他形容，台灣此刻的民主如同發燒的身體，正透過公民的集體行動發揮「免疫力」，對抗中國極權的侵擾。他強調，獨裁者總愛說民主混亂無用，而大罷免運動就是台灣民主活躍有效的證明，更是台灣公民社會用選票維護民主、教訓傷害國家的政治人物，展現人民的憲法權利。

針對外媒詢問罷免是否造成社會分裂，蘇巧慧回應，真正的團結是「認同台灣民主制度、反對中國極權統治」。她分享日前在凱道上同時出現中華民國國旗與台獨旗幟飄揚的畫面，強調「這是台灣民主成熟的表現，大家團結反共，而非分裂」。

王定宇則說，台灣民主的團結是建立在人民的意志上，不是政黨私相授受。他強調，正是人民反對削減國防預算，國民黨才會在壓力下要求解凍，「罷免不是仇恨，而是人民的憲法權利，是教訓親中亂政的方式」。

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