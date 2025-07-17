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    葉元之站街口反罷免 遭婦人嗆聲「噴口水」比倒讚

    葉元之今（17）日站街口反罷免時，遭一名婦人嗆聲「不照顧國家」、「髒話最多」等等，嘴部遭婦人口水噴濺。（截自葉元之辦公室提供影片）

    葉元之今（17）日站街口反罷免時，遭一名婦人嗆聲「不照顧國家」、「髒話最多」等等，嘴部遭婦人口水噴濺。（截自葉元之辦公室提供影片）

    2025/07/17 15:31

    〔記者黃子暘／新北報導〕全國24件國民黨籍立委罷免案將在7月26日舉行投票，其中包括新北市國民黨籍立委葉元之一案。葉元之加強回防力道反罷免，勤站街口、掃市場，今（17）日站街口時遭到一名婦人嗆聲「不照顧國家」、「髒話最多」等等，葉嘴部遭婦人口水噴濺。葉元之反問他如何不照顧國家、髒話多，希望對方具體說明，不過婦人選擇離去。

    反共護台聯盟與民進黨公職今日上午赴板橋區舉行「護國大繞境」的同時，葉元之則在車流量大的中山路二段一帶站街口進行反罷宣傳，未料一名騎著機車的婦人停下，用雙手比出倒讚手勢，喊出同意罷免，並疑似提及是前任綠委、去年葉元之立委競選對手羅致政要她別理葉元之。

    葉元之趨前對話，反問對方「為什麼是羅致政叫你不要理我」，婦人持續高呼「同意罷免」，突然撅唇，葉元之隨即以手摀嘴躲避，接著向在場媒體表示「吐我口水啦」、「幫羅致政，然後吐我口水」，婦人仍喊「同意罷免」，過程中機車車身一度往旁邊傾倒，場面一片混亂。

    婦人隨後一邊倒車一邊表示，葉元之「髒話最多」、「沒有照顧國家」；葉元之反問他說了哪個髒話、如何沒有照顧國家，希望對方可以具體告知，對方選擇離去。

    葉元之針對護國大繞境記者會綠委批評受訪時表示，因為民進黨一直在搞對立、仇恨，他站路口時被羅致政支持者吐口水，過往是選舉完了，各自的支持者情緒就恢復正常了，但因現在搞罷免，對立情緒越來越重，這就是民進黨搞惡罷的結果，撕裂台灣。

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