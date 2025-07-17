台中罷區辦「大台中我同意」百工大遊行 「寬恒表弟」是鋁門窗師傅

台中6罷區將於週日舉辦「大台中我同意」，百花齊放反共護台大遊行。（記者黃旭磊攝）

2025/07/17 13:58

〔記者黃旭磊／台中報導〕距離7月26日罷免投票還有9天，台中市6區罷團與台中市全面罷免協會宣布，將於20日週日下午舉辦「大台中我同意」百花齊放反共護台大遊行，邀中台灣百工百業，農夫阿嬤揮鋤頭、主婦舞鍋鏟與變裝皇后閃亮上街，一同高喊同意罷免、拒絕親中勢力並堅定守護台灣。

台中6罷區代表上午著工作服亮相，呼籲各行業民眾響應，「中二解顏」發言人林宣宏曾自稱「寬恒表弟」，著鋁門窗工服，「中四廢翔」發言人高凡璽著社工服，「中五斷健」發言人台灣衣美局是設計師，「中六敲羅」志工小陳穿甜點師圍巾，「中八擊臣」領銜人廖芝晏以媽媽身份登場，眾人高呼「大台中，我同意」鼓勵百工百業民眾齊上街大遊行，要用創意、裝扮、音樂及民主信念行動，讓世界看到支持同意罷免力量。

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林宣宏表示，平常在做鋁門窗工程，工作時要穿厚牛仔褲與絕緣安全鞋，避免焊接鐵水穿透皮膚，而在工作之餘與多數台中人一樣，全力協助3罷區罷免成功。

高凡璽說，自己是社工，近半年來是以「台中人」身份投入罷免，要罷免掉不在乎台中的民意代表，希望台中有改變機會成為被值得驕傲的城市。

西區美美庵冰店謝姓老闆娘、甜點師小陳及中三選區的媽媽代表，在西屯路街頭齊聲鼓勵民眾，20日週日下午3點半前往市民廣場集合，一同走到終點元保宮，徒步期間，歡迎穿上最能代表身份裝扮，主婦舞鍋鏟、律師穿律師服、學生穿制服、潛水客戴面鏡、搖滾樂團整隊出征、變裝皇后閃亮登場，讓世界看到同意罷免、拒絕親中勢力與守護台灣力量。

鋁門窗師傅林宣宏（左起）、社工高凡璽及甜點師小陳，呼籲民眾參與「大台中我同意」大遊行。（記者黃旭磊攝）

美美庵冰店老闆娘力挺「大台中我同意」大遊行。（記者黃旭磊攝）

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