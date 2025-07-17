為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    壽豐大火4死因門牌混亂致延遲救災 胡仁順促徐榛蔚道歉

    花蓮縣壽豐鄉共和村16日凌晨1間鐵皮屋平房發生火警，由於起火戶的門牌是在平和村，門牌混亂導致救災時機延誤。（圖由民眾提供）

    花蓮縣壽豐鄉共和村16日凌晨1間鐵皮屋平房發生火警，由於起火戶的門牌是在平和村，門牌混亂導致救災時機延誤。（圖由民眾提供）

    2025/07/17 14:28

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣壽豐鄉共和村1處鐵皮屋昨日（16日）發生火警，不過因為行政區劃分不明確，起火戶的門牌卻是平和村門牌，以至於消防人員跑錯地點，到場時整棟房屋已陷入火海，4人因此被燒死。花蓮縣議員胡仁順今（17日）發文向花蓮縣長徐榛蔚喊話，質疑徐難道不用為戶政單位的嚴重疏失認錯道歉？

    胡仁順表示，這次的火災是可以避免的，是因為門牌混亂、30年未整編，導致消防隊跑錯位置，造成不可挽回的悲劇。胡仁順提到，他要針對此問題質問徐榛蔚，難道除了演一齣「溫柔慰問」的戲碼拍照做宣傳，不用為戶政單位的嚴重疏失認錯道歉嗎？怎麼會都是由壽豐鄉長在講要整編地址門牌？這明明就是花蓮縣政府民政處下轄壽豐戶政事務所的工作。

    胡仁順指出，徐榛蔚與傅崐萁從2009年起執掌縣政，除了3個月的代理期，至今已經快要16年，這16年來，花蓮有事就推給中央扛，但現在竟然要靠鄉公所救援？胡仁順提及，花蓮縣民政處長期以來的工作重點都放在宮廟、發放、辦活動，最有名的處長明良臻甚至一馬當先查水表，然而傅崐萁與徐榛蔚要求戶政事務所主任跑紅白帖也不是新聞了，跑到本職業務都沒做，最終導致憾事發生。

    胡仁順認為，通常門牌混亂的問題都是住在偏遠地區、經濟弱勢的民眾容易發生，這些人更加難以求助，得到救援的時間也要更久。胡仁順強調：「這絕對是明顯而嚴重的行政疏失，家屬有權提出國家賠償，如果具有原住民身分，還可以向法扶申請免費律師，向縣府討回公道。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播