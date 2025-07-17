壽豐大火4死因門牌混亂致延遲救災 胡仁順促徐榛蔚道歉

花蓮縣壽豐鄉共和村16日凌晨1間鐵皮屋平房發生火警，由於起火戶的門牌是在平和村，門牌混亂導致救災時機延誤。（圖由民眾提供）

2025/07/17 14:28

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣壽豐鄉共和村1處鐵皮屋昨日（16日）發生火警，不過因為行政區劃分不明確，起火戶的門牌卻是平和村門牌，以至於消防人員跑錯地點，到場時整棟房屋已陷入火海，4人因此被燒死。花蓮縣議員胡仁順今（17日）發文向花蓮縣長徐榛蔚喊話，質疑徐難道不用為戶政單位的嚴重疏失認錯道歉？

胡仁順表示，這次的火災是可以避免的，是因為門牌混亂、30年未整編，導致消防隊跑錯位置，造成不可挽回的悲劇。胡仁順提到，他要針對此問題質問徐榛蔚，難道除了演一齣「溫柔慰問」的戲碼拍照做宣傳，不用為戶政單位的嚴重疏失認錯道歉嗎？怎麼會都是由壽豐鄉長在講要整編地址門牌？這明明就是花蓮縣政府民政處下轄壽豐戶政事務所的工作。

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胡仁順指出，徐榛蔚與傅崐萁從2009年起執掌縣政，除了3個月的代理期，至今已經快要16年，這16年來，花蓮有事就推給中央扛，但現在竟然要靠鄉公所救援？胡仁順提及，花蓮縣民政處長期以來的工作重點都放在宮廟、發放、辦活動，最有名的處長明良臻甚至一馬當先查水表，然而傅崐萁與徐榛蔚要求戶政事務所主任跑紅白帖也不是新聞了，跑到本職業務都沒做，最終導致憾事發生。

胡仁順認為，通常門牌混亂的問題都是住在偏遠地區、經濟弱勢的民眾容易發生，這些人更加難以求助，得到救援的時間也要更久。胡仁順強調：「這絕對是明顯而嚴重的行政疏失，家屬有權提出國家賠償，如果具有原住民身分，還可以向法扶申請免費律師，向縣府討回公道。」

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