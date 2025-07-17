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    大罷免7/26投票！反共護台聯盟急徵「監票志工」

    立法院內政委員會今（16）日舉辦「中山區公所罷免案投開票所規劃」考察，會中區公所人員現場實地演練，從投票到開票的全過程。（記者孫唯容攝）

    立法院內政委員會今（16）日舉辦「中山區公所罷免案投開票所規劃」考察，會中區公所人員現場實地演練，從投票到開票的全過程。（記者孫唯容攝）

    2025/07/17 13:59

    〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免首波投票於7月26日登場，反共護台聯盟今（17）日偕數個罷團召開「監票人力告急，全民監票 Yes I do」記者會透露，目前7/26首批罷免個選區仍尚缺許多「外部監票人員」，呼籲年滿20歲的民眾報名監票志工，讓台灣首場大罷免選舉，成為一場乾淨的選舉。

    反共護台聯盟指出，各地選舉委員會給予罷免團體準備監票的時間極為有限，一個選區動輒超過兩百個投票所，對公民團體而言，動員監票人力困難重重，目前多數選區監票員依然嚴重短缺，且因時程壓力，補足人力更加艱鉅。

    聯盟發言人小花說明，大罷免不只有投票，更需要監票，監票是守住選舉最後一道防線，目前各區的投開票所仍缺少許多外部監票人員。她呼籲，只要年滿20歲即可報名，在非罷免區設籍的選民也能報名，他們也會提供線上教學，降低參與門檻。

    桃園市桃二罷團領銜人Rick指出，桃園總計有1388個投開票所，桃園市第二選區就佔有241間投開票所，很幸運的是桃二的內監人員已提滿，但其他5個桃園選區尚未提滿人員。在外監人員部分，目前桃二仍缺225位志工，而第五選區則尚缺185位。

    台北市「文山退葆」志工續指，文山選區投開票所有209間，目前仍缺300多位監票志工，希望各地熱心民眾加入行列。

    台北市「山除薇害」幹部卡羅指出，中山、北松山區目前僅募集到45位志工，但至少需要238人，他們希望每個投開票所至少能有2到3位監票志工，無論是否是該選區的民眾，都能擔任外監志工，呼籲大家一同參與。

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