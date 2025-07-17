廉政署認證高虹安市府違行政中立惹怒白營 林志潔酸惱羞成怒

廉政署認證涉貪停職的高虹安市府違反行政中立惹怒民眾黨？新竹雙罷總部發言人林志潔酸民眾黨鬼吼鬼叫，是惱羞成怒。（照片取自林志潔臉書）

2025/07/17 16:18

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免總部發言人林志潔前天公佈收到廉政署回函，指稱涉貪停職的新竹市長高虹安市府違反行政中立明確，但遭民眾黨立院黨團及竹市府發聲明稱是不實指控，民眾黨立委更稱廉政署不是行政中立認定機關，對此，林志潔昨天公佈廉政署公文字號後，今天再就公文內容提出說明，建議已崩潰的民眾黨稍微冷靜一下，鬼吼鬼叫或腦羞成怒，無助於解決高虹安與代理市長邱臣遠違法的事實。

林志潔說，收到廉政署回函，第一時間就請示廉政署，告知身為檢舉人需對外說明檢舉結果，是獲得同意後才說明。且她非公務員，密件是為保護檢舉人，要求經手公務員不得揭露其個資，她身為被保護的檢舉人，當然可基於公益說明。她說，廉政署的廉政字11412015470函文共3段。先說明什麼叫公家資源，包括端午節時的親子、節慶、包粽子活動 ，或為新竹市主辦協辦，或有國防部補助經費，使用的是公家的建物或活動中心，所以構成行政中立法中的公家資源。

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接著第二段提到高虹安與市府一級主管，由於是民選首長和政務人員，無法以行政中立法來規制處罰（這應是民眾黨大呼小叫行政中立法非廉政署主管的原因，因為該法是針對一般公務員，是人事行政總處主理，懲戒是考試院執掌），但不代表這些政務人員可以濫用公務資源。

最後一段，「經查，高虹安與邱臣遠、一級主管和立委鄭正鈐等人，確實在這些活動中宣講反罷免和發放反罷免文宣小物，有違法使用公家資源反罷免，違反行政中立原則之情事，且新竹市政府之行政管理也有不當。之後會將相關事證情資移送新竹地檢署偵辦，也會責成代理市長和市政府各單位要嚴守行政中立，不得公器私用。」

她說，此次廉政署回函是還未發生市政府官網直播反罷免的事件，對市府官網直播反罷免情事，新竹雙罷總部已直接到新竹地檢署提告，相信之後應會有調查結果。

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