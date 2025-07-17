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    是否應舉債千億普發現金？ 卓揆：內心交戰 盼赴立院說明

    行政院長卓榮泰今表示，若要普發現金1萬元，須舉債1014億元，就道德及國家財政上應否舉債發現金，讓他內心交戰思考。（記者謝君臨攝）

    行政院長卓榮泰今表示，若要普發現金1萬元，須舉債1014億元，就道德及國家財政上應否舉債發現金，讓他內心交戰思考。（記者謝君臨攝）

    2025/07/17 12:45

    〔記者謝君臨／台北報導〕趕在首波大罷免7月26日投票前，立法院會11日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，將行政院所編列的4100億元，大幅增至5450億元，並明定每人普發現金1萬元。對此，行政院長卓榮泰今表示，若要普發現金1萬元，須舉債1014億元，就道德及國家財政上應否舉債發現金，讓他內心交戰思考，盼能前往立院進行說明，保留一絲絲起死回生的機會。

    行政院今舉行「向國人說明110-113年歲計賸餘使用情形」記者會，由卓榮泰、秘書長龔明鑫、發言人李慧芝、行政院主計總處副主計長陳慧娟出席說明。

    對於在野黨立委稱政府有1兆8千億元歲計賸餘，卓榮泰表示，從110至113年來累積的稅課收入，是有這個數字，但其中2804億元撥給地方政府、1957億元依法撥補給特種基金，另降低近9千億元債務。此外，扣掉新式戰機特別預算150億元、疫後特別條例3799億元，再加回非稅課收入、歲出差異數3300億元，目前可用餘額為4436億元。

    卓榮泰強調，立院在刪除台電撥補1千億元，另加上普發現金1萬元，通過非合法合憲、規模達5450億元的特別條例，在目前可用餘額4436億元的情況下，尚須舉債1014億元。對此，卓說：「我正在考慮，這在道德上過不過得去，國家財政上應不應該這麼做，是否該舉債普發現金，陷入思考。」

    卓榮泰說，希望國會、媒體各界將真實數字告訴國人，大家捫心自問，讓國家舉債普發現金，真的是在現階段須集中國力防救災、強化經濟及國土安全韌性、照顧弱勢的前提下，讓政府舉債普發現金真的是一個好方法？卓表示，他再次要求到立院做充分說明報告，讓國人公決、讓公民決定。

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