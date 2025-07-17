談大罷免本質 苗博雅：公民解散國會浪潮、解除憲政僵局

台灣勵志協會17日於立法院舉行726大罷免國際記者會，呼籲民眾同意罷免，一起守護台灣未來。（記者羅沛德攝）

2025/07/17 13:58

〔記者方瑋立／台北報導〕大罷免運動如火如荼，台灣勵志協會今（17）日在立法院舉行國際記者會，邀請各地罷團代表及政治人物出席。台北市議員苗博雅表示，這場罷免超越政黨對立，是一次「公民解散國會的浪潮」，本質是合憲合法的公民運動。她強調，台灣缺乏總統否決權、國會解散權等憲政解方，而憲法法庭又被刻意癱瘓，「人民只能動用『憲法』第17條所賦予的罷免權，解除憲政僵局」。

苗博雅指出，自2024年2月新國會上任至今，接連推動「立法院職權行使法」、「憲法訴訟法」、「預算法」等爭議法案，不僅違憲疑慮重大，更嚴重破壞行政與立法的權力制衡。她直言，去年12月藍營掌握多數時藉大法官即將卸任之際，杯葛提名、拉高審查門檻，導致憲法法庭自去年11月至今「完全沒有任何判決」，形同封殺違憲審查，「這已不是政黨之爭，而是憲政體制崩潰」。

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罷免花蓮立委傅崐萁的發起人八炯表示，雖身為原住民無法投票，仍願意「開第一槍」。他自5月底展開美加巡迴演講，動員海外台僑返台投票，更串聯反共中國人，揭露國民黨「早已不再是反共政黨，而是中共的代理人」。他強調，大罷免只是第一步，必須從制度上防堵「第二個傅崐萁」，也要在補選階段阻止中共代理人再度入主國會。

「山除薇害」志工擠罷說，在野黨立委「政見跳票、亂政毀憲」，甚至去北京朝見中國全國政協主席王滬寧，卻不參加總統就職，呼籲選民不能再縱容這種沒有國家忠誠度的代議士。

新竹雙罷團發言人林志潔指出，高虹安與鄭正鈐皆官司纏身、不適任，且行為疑涉「貪污治罪條例」、「反滲透法」等，罷免行動從一月起至今靠志工一步一腳印推動，創下連署破150％紀錄，盼選民踴躍投票，在最後一哩路站出來，讓台灣民主永續。

「淘汰牛氓」領銜人陳曉煒強調，「我們只能做到7月25日，7月26日交給台灣人民」，呼籲全民站出來，用選票反制濫權代議士，守護台灣民主自由。

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