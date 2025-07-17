質疑關稅已談妥但拖到726後公佈 賴士葆：怕對大罷免不利

國民黨立委賴士葆今質疑，台美關稅談判可能已有結果，但政府怕對大罷免不利，要拖到7月26日之後才公佈。（資料照）

2025/07/17 13:49

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院財政委員會今舉行「台美政府對等關稅協商我國政府因應對策」公聽會，國民黨立委賴士葆表示，台灣是否已經被要求對美「零關稅」？他提醒政府，關稅要降稅要經過立法院同意；賴士葆更質疑，關稅談判可能已有結果，但政府怕對大罷免不利，要拖到7月26日之後才公佈。

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣澄清，8月1日這個時間點是美國設定給全球的期限，並不是給台灣的期限，「所以應該是和國內的其他事件沒有關聯性」。

請繼續往下閱讀...

賴士葆表示，很多立委關心台灣是不是已經被要求對美「零關稅」了，他認為台灣極可能被要求零關稅；也有委員說汽車產業已經保護這麼久了，應該降為零關稅，可是能夠一下子馬上降嗎？那台灣的汽車業就關門算了。

賴士葆說，我們是民主國家，所有政府去和大家談的結果，包括合約，包括關稅要降稅，都要經過立法院同意，最後簽字同意的是立法院，所以關稅怎麼過是在立法院，「我們絕不接受美國要求我們的零關稅，我們已經付出夠多了」。

賴說，越南買了十幾架波音，台灣也買了波音787，和美國談就要先付錢，我們底牌都掀了，能談出什麼好的結果，外界高度質疑，否則為什麼政府不公佈、不講進度呢？全部黑箱。看看日本首相石破茂，說七折零關稅絕不接受，美日關係多好，日本依賴美國保護他都敢這樣說，我們的官員從頭到尾不敢對美國說NO，全部都說YES，人家還沒開口我們就先給。

賴士葆還質疑，可能即使早就談了，也知道關稅稅率，只是因為大罷免，怕對大罷免不利，所以拖到7月26之後，甚至要拖到8月23日之後。但關稅關係到我們的產業發展、就業人口及台灣人的生存問題，拜託政府官員不要政治化。賴強調，零關稅絕對不能接受，如果政府談出來的結果台灣對美是零關稅，那就是喪權辱國。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法