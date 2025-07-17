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    歐洲法語區政要訪台 強調返國後將持續助台

    外交部次長吳志中（左）歡迎瑞士聯邦日內瓦邦議員法樂奎（右）。（外交部提供）

    外交部次長吳志中（左）歡迎瑞士聯邦日內瓦邦議員法樂奎（右）。（外交部提供）

    2025/07/17 14:29

    〔記者黃靖媗／台北報導〕歐洲法語區地方政要訪問團本月15日起訪台至20日，昨日接受外交部次長吳志中午宴。訪團成員法國貝濟耶市長梅納爾與瑞士日內瓦邦議員法樂奎皆表示，與台灣情誼友好，將於返國後持續協助台灣。

    法國貝濟耶市（Béziers）市長梅納爾（Robert Ménard）與瑞士聯邦日內瓦邦議員法樂奎（Marc Falquet）皆肯定台灣民主自由發展，強調與台灣的友好情誼及共享價值，將於返國後持續協助台灣。

    吳志中致詞表示，很開心看到來自法國及瑞士法語區的朋友訪台推動雙邊交流，台灣今日不僅已成為全球半導體供應鏈不可或缺的關鍵，並始終站在守護全球民主的最前線，積極為世界的和平與繁榮做出貢獻。

    吳志中指出，台歐近年實質關係持續提升，盼訪團返國後繼續支持與台灣進一步深化合作。

    外交部指出，訪團一行包含梅納爾及法樂奎等5人；訪團在台期間計畫拜會交通部觀光署、教育部體育署、參訪台灣民主基金會、「無國界記者」組織亞太辦事處，將共有同推動雙方在觀光、體育、地方交流等領域合作，也將拜會台南市並接受市長黃偉哲款宴。

    外交部說明，台南市與貝濟耶市2023年以視訊方式締結姊妹市，貝濟耶市盼推動雙方棒球交流合作，此行該市棒球暨壘球俱樂部領隊將與「台灣國際棒球交流發展協會」（TIBIDA）共同簽署交流合約書。

    外交部次長吳志中（左）歡迎法國貝濟耶市長梅納爾（右）。（外交部提供）

    外交部次長吳志中（左）歡迎法國貝濟耶市長梅納爾（右）。（外交部提供）

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