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    趙少康打「戰爭牌」救藍委 「山除薇害」轟「媚共執行者」

    山除薇害近日在中山區拉布條追垃圾車，提醒大家親共立委的威脅與傷害。（山除薇害提供）

    山除薇害近日在中山區拉布條追垃圾車，提醒大家親共立委的威脅與傷害。（山除薇害提供）

    2025/07/17 13:40

    〔記者林哲遠／台北報導〕前中廣董事長趙少康近日出席「反罷免」活動，替面臨罷免危機的幾位國民黨立委站台助講，頻頻以「票投大罷免，全民上戰場」為口號，主打「戰爭恐嚇牌」。罷免國民黨立委王鴻薇團體「山除薇害」今（17）日直言，若藍白立委是體制內的中共代理人，趙少康就是在體制外利用自己的媒體資源的媚共執行者。

    「山除薇害」受訪時指出，戰爭其實早就開打，從2024年藍白取得國會多數後，在野黨就一直不斷通過一連串親中媚共的法案，以及提出弱化我國法制、經濟、國家行政、軍備國防等法案；直到公民團體集結，點起全台大罷免的火苗，這些藍白立委才開始紛紛撤案裝乖。

    「山除薇害」續指，近期有王鴻薇等18位國民黨立委提出「兩岸人民關係條例第29條」修法，企圖將台海內海化弱化台灣國家主權，顯示戰爭早已開打，而藍白立委就是中共政府的內應代理人。

    趙少康長期以來的言行和話術基本是中共認知作戰的一環，「山除薇害」批評，趙內應外合，分化台灣內部團結和弱化作戰準備的危機意識。如果說藍白這些立委是體制內的中共代理人，那趙少康是在體制外利用自己的媒體資源的媚共執行者，而由公民發起的「大罷免治百病」是檢視，清除舔共勢力最強而有力的手段。

    另外，「山除薇害」也提及，趙少康是台北市大安區的選民，卻近來被爆出7月26日要出國去東非旅遊，一個在投票日不選擇履行公民義務，卻來恐嚇民眾台灣要上戰場，真的是恬不知恥，需要重修公民教育，同時趙少康也用行動證明國民黨這些舔共賣台立委不值得支持。

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