台電產業工會批救災擺拍 吳思瑤起底：「民眾黨友軍」造謠

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者李文馨攝）

2025/07/17 12:55

〔記者陳政宇／台北報導〕台灣電力產業工會指控，基層員工在丹娜絲颱風搶修期間被要求「擺拍」，拿來做為「撥補台電千億」政治大內宣的素材。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（17日）披露，台灣電力產業工會成員僅百餘人，代表性不足，其領導人與民眾黨關係一向友好，而藍白在大罷免前夕，頻頻透過側翼惡意操作，造謠生事、混淆視聽的背後恐有政治目的。

台電議題延燒，吳思瑤今受訪說明，台灣電力工會是由2萬9千名員工組成的全國性工會，其聲明具有99%的代表性；而指控擺拍的台灣電力產業工會僅百餘名成員，根本無法代表廣大台電員工的意見。吳更引述台灣電力工會聲明，直指台灣電力產業工會妾身未明，卻企圖混淆視聽。

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吳思瑤披露，台灣電力產業工會的領導人與民眾黨關係一向非常友好，在這個關鍵時刻，蓄意提出傷害台電員工及聲譽的說法，必須予以駁斥。

「大罷免在即，藍白急了、荒了！」吳思瑤進一步表示，在野黨共同產生一種新招數，當民調不利時，國民黨與民眾黨會各自尋找友軍側翼發布對其有利的民調，或是不明來源的國會評鑑，將面臨罷免的藍委評為「特優」。她直言，這次「擺拍」指控也是斧鑿斑斑的操作，透過切身未明的產業工會來打擊台電。

吳思瑤強調，這種一條龍式的做法，顯示藍白害怕大罷免的本質，已經亂了、慌了、急了，因此進行這些混淆視聽的惡意操作。

台灣電力產業工會理事長歐子銘（圖左二）今年4月曾出席立法院民眾黨團記者會。（資料照）

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