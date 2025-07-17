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    首頁　>　政治

    台中罷免選前之夜在東區 國民黨提早19日辦晚會

    民進黨與罷團的中市選前之夜預計在東區舉辦，罷團20日也有大遶街活動。（罷團提供）

    民進黨與罷團的中市選前之夜預計在東區舉辦，罷團20日也有大遶街活動。（罷團提供）

    2025/07/17 13:20

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕距離罷免投票日只剩下8天，25日將是罷免投票日前之夜，民進黨跟罷免的公民團體，將攜手在台中市東區的建成路及振興路的空地舉行選前之夜，國民黨台中市黨部則表示，台中市大型晚會將在19日晚上舉行「台中再贏一次」晚會，至於25日，由3名被罷免立委陣營，各自舉辦諸如車掃的活動。

    罷免投票倒數計時，台中市中四、中五及中六罷團把握這8天時間，除了持續站路口，明天將舉行「台灣大道罷免一條龍」，20日也有「大台中我同意」的大遊行。

    另外，民進黨與中市罷團將在25日在東區的建成路及振興路口舉行選前（罷免）之夜，正在邀請參與者。

    國民黨將在19日舉行「台中再贏一次」票投不同意的晚會，除了台中市長盧秀燕、中市6個立委會出席，立法院長韓國瑜、國民黨黨主席朱立倫、北市長蔣萬安及前台中市長胡志強都會出席。

    至於選前之夜，市黨部表示，國民黨在台中市不會辦選前（罷免）之夜，會在台北的凱達格蘭大道舉辦，台中市被罷免的3名立委將會進行車掃，各自顧好各自的陣營。

    國民黨台中市沒有選前之夜，只在19日辦「台中再贏一次」晚會。（國民黨市黨部提供）

    國民黨台中市沒有選前之夜，只在19日辦「台中再贏一次」晚會。（國民黨市黨部提供）

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