花蓮罷免投票通知單也夾帶傅崐萁文宣 選委會：禁止並勸導

有民眾發現投票通知單連同傅崐萁的反罷免文宣一起放在信箱。（民眾提供）

2025/07/17 12:22

〔記者王錦義／花蓮報導〕罷免傅崐萁投票將在26日舉行，最近花蓮縣選委會委託各鄉鎮市公所開始發放投票通知單及選舉罷免公報，吉安鄉有民眾指出，村長發送投票通知單的時候，還順便夾帶傅崐萁的反罷免文宣，也有民眾發現家裡的信箱通知單跟傅文宣是一起投遞在信箱。

縣選委會指出，選舉公報是委由村里長發放，已加強各村里長教育訓練，並特別提醒，僅就選舉公報及投票通知單做發放，不得夾帶任何有關選舉宣傳的物品或是文宣，將會加強勸導。

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議員楊華美：傅崐萁不值得你們違法！

「傅崐萁不值得你們違法！」花蓮縣議員楊華美說，罷免投票最後9天，傅崐萁非常著急，用盡全力動員村里長系統發放文宣，目前已經收到3則民眾訊息，發文宣者的行為都已經在違法邊緣，其中有發文宣的人竟然跟民眾說：「罷免傅崐其就沒有一萬元」？！光這句話，就非常有機會構成選罷法第99條的賄選要件；投票通知單是村里長或鄰長協助發放，正在行使公務的人，怎麼可以藉機宣傳反罷，這不只是濫用行政權力資源，更有可能違法。

花蓮縣選委會通知各鄉鎮公所、村里長提醒投票通知單不要夾帶選舉文宣。（縣選委會提供）

有民眾在社群網站上寫說收到村長發投票通知單連同傅崐萁的反罷免文宣一起發。（翻攝Threads）

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