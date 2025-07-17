中壢選舉公報竟夾反罷文宣！桃園選委會要查 通知單改里幹事派送

罷免魯明哲團隊指出，有鄰長違法夾帶魯明哲宣傳DM。（中壢·破蛋除魯·罷免魯明哲 團隊提供）

2025/07/17 12:16

〔記者李文馨／台北報導〕首波罷免案將於26日登場，各地選委會陸續發送罷免選舉公報，不過，桃園市第三選區卻有選民發現選舉公報夾帶反罷文宣綁在一起發送。對此，桃園市選委會強調，已請中壢區公所確實調查個案情況，該里剩下尚未發送的罷免公告及投票通知單將改由里幹事發送。

桃園市第三選區罷免立委魯明哲的「破蛋除魯」團隊近日接獲志工、民眾通報，原本應收到投遞罷免選舉公報及理由書，竟有鄰長夾帶「反罷免文宣」一同發送，批評這是公然踐踏民主程序，破壞選舉公平，違反行政中立原則。

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中選會代轉桃園市選委會聲明，內容指出，為維護罷免選務行政中立及公平性，中選會前於7月10日以「中選務字第1143150545號函」行文，各該市縣選委會辦理罷免案務必注意行政中立，桃園市選委會7月7日在選務協調會中已提醒各區公所務必嚴守行政中立，於罷免公告及投票通知單分送作業時，切勿夾帶任何資料，不得有違反行政中立情事。

桃園市選委會指出，本次罷免案罷免公告及投票通知單分送作業，援例由各區公所轉請里、鄰長協助分送至家戶。為維護分送作業的行政中立，中壢區公所本次並於送達上開資料予里長時，特別檢附「維持行政中立」的宣導單張。

桃園市選委會說，針對網傳中壢區個案，桃園市選委會已再次函文請桃園市各區公所務必注意行政中立，並責請中壢區公所再次提醒所有里長，務必注意嚴守行政中立外；另請中壢區公所確實調查個案情況，該里剩下尚未發送之罷免公告及投票通知單，將請中壢區公所改由里幹事發送。

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