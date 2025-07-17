8/1前公布關稅與大罷免有關？經貿辦澄清：美國給全球的期限

立法院財政委員會17日舉行「臺美政府對等關稅協商我國政府因應對策」公聽會，行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣（中）等人列席。（記者羅沛德攝）

2025/07/17 12:27

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院財政委員會今舉行「台美政府對等關稅協商我國政府因應對策」公聽會，對於藍委質疑關稅早就談妥，拖到8月1日前才公佈是為了大罷免，行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣澄清，8月1日這個時間點是美國設定給全球的期限，並不是給台灣的期限，「所以應該是和國內的其他事件沒有關聯性」。

顏慧欣強調，這不是一個典型的經貿談判，通常經貿談判要耗時兩、三年以上，這一次是美國想要快速解決它長期的貿易逆差的問題而提出來的談判，不是只有台灣，各國同樣都面對了這種不確定的談判挑戰，不確定性很高、不可預設性很高的談判挑戰。

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對於藍委質疑關稅早就談妥，拖到8月1日前才公佈是為了大罷免，顏慧欣說明，8月1日這個時間點是美國設定給全球的期限，並不是給台灣的期限，「所以應該是跟國內的其他的事件是沒有關聯性的」。

另，民眾黨立委黃國昌以當年馬英九政府服貿黑箱，時任民進黨主席蔡英文要求協議過程要讓國會參與為例，批評賴政府在對美關稅談判過程中未讓國會和社會參與。

顏慧欣則說，行政院及各部會都盡可能的在立法院的要求之下，提出委員會報告和書面說明，包括親赴各委員會去進行一些討論。未來我們一定會在有具體共識的情況下，符合國際談判的慣例，也在符合大家的共識之下，來和國人以及立法院 做事實的報告。

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