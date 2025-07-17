王育敏三問關稅談判紅線批衛福部不敢說 邱泰源：人民健康為優先

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請衛生福利部部長邱泰源等針對「因應嚴重災情、緊急重大事件，醫療院所承擔救護量能困境及因應台美關稅談判對台灣食品安全相關影響」進行專題報告並備質詢。（記者羅沛德攝）

2025/07/17 12:26

〔記者邱芷柔／台北報導〕台美關稅談判進入敏感階段，外界憂心談判條件將踩國內食品安全紅線。國民黨立委王育敏今（17日）在立法院衛環委員會火力全開，針對「是否取消美牛美豬產地標示」、「是否開放美牛絞肉與內臟進口」、「是否放寬萊劑容許量」三大爭議議題連番追問，要求衛福部明確說明。面對質詢，衛福部長邱泰源多以「談判尚未定案」回應，態度謹慎，引發王當場不滿怒嗆「我時間很有限，回答『有或沒有』、『是或不是』就好！」

邱泰源表示，目前談判內容尚未公告，衛福部立場一向「以國家發展、守護人民健康為優先」，涉及食安的政策都會依據國際標準與科學根據，在風險評估架構下審慎處理。

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不過，王育敏質疑，關稅談判若涉及食安重大議題，政府不該一再閃躲。她指出，產地標示與進口內臟均牽涉食安法相關條文，如今卻在談判桌上出現讓步空間，質疑衛福部把關立場。

她接連質詢「現在美方有沒有要求我們取消美牛美豬的產品標示？有或沒有？所以衛福部的立場是不會取消產地標示，是或不是？」邱泰源則以「我們是一個WTO國家，會依國際標準辦理」等回應未正面回答，引來王當場直言「所以你們都被下了封口令。」

針對是否開放美牛絞肉與內臟進口，以及是否將萊劑（萊克多巴胺）容許值自0.04ppm放寬至0.09ppm，邱泰源也未正面否認，甚至一度請食藥署長姜至剛代答，姜則重申「食品安全一定會有科學分析、風險評估，以人民健康為優先」，強調「有科學的評估」。

對此王育敏直說「好，那我知道了，你們這三項都有可能要開放，只是你們現在沒有辦法回答。」她痛批，衛福部對於攸關人民健康的問題通通避重就輕，「只要接獲行政院談判小組指示，就會照辦」，根本無力把關。

台美關稅談判進入敏感階段，國民黨立委王育敏（左）在立法院衛環委員要求衛福部明確說明，面對質詢，衛福部長邱泰源、食藥署長姜至剛多次以「談判尚未定案」、「食安會依科學評估」等回應。（記者邱芷柔翻攝）

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