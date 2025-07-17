趙少康稱「票投大罷免 全民上戰場」 綠委批：不要再危言聳聽

前中廣董事長趙少康反罷宣講時喊出「票投大罷免、全民上戰場」等口號，民進黨立委李坤城今受訪反駁說，趙少康不要再危言聳聽。（資料照）

2025/07/17 11:48

〔記者黃靖媗／台北報導〕曾代表國民黨參選副總統的前中廣董事長趙少康為了反罷免，喊出「票投民進黨、台灣變戰場」、「票投大罷免、全民上戰場」等口號，對此，民進黨立委李坤城今受訪認為，這代表國民黨對被罷免選情沒信心，希望趙少康不要再危言聳聽，並強調只有罷免不適任國民黨立委，才能真正保護中華民國。

李坤城表示，「趙少康又來了」，趙少康從1994年競選台北市長開始，就一路用恐嚇台灣人民的手法，聲稱「只要不支持國民黨，台灣就完蛋」，但現在台灣歷經了政黨的輪替，民進黨已第3次執政，中華民國沒有滅亡。

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李坤城指出，中華民國在民進黨的保護之下，比以前更成長茁壯，只有罷免不適任國民黨立委，才可以真正保護中華民國、保護台灣。

李坤城強調，這次大罷免的主題很清楚，為「反共護台」，只有民進黨真正站在反共護台的立場，唯有真正反共護台，才能保衛中華民國；希望趙少康不要再危言聳聽，趙少康此番言論，也表示對於國民黨被罷免的選情非常沒有信心，才會打出恐嚇牌。

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