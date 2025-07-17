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    護國大遶境「勇腳組」前進新北市 頂烈日籲投同意罷免票

    「護國大遶境」徒步護台灣行動前進新北市，今日在新莊區地藏庵集結出發。（記者賴筱桐攝）

    「護國大遶境」徒步護台灣行動前進新北市，今日在新莊區地藏庵集結出發。（記者賴筱桐攝）

    2025/07/17 11:47

    〔記者賴筱桐／新北報導〕「護國大遶境」徒步護台灣行動今天前進新北市，隊伍上午在新莊區地藏庵集結，往板橋方向行進，參與的志工頂著烈日高溫，沿途高喊「大罷免、大成功」，途中也有不少民眾主動響應，加入徒步行列，呼籲民眾7月26日出門投下同意罷免票。

    帶隊的新北市議員鐘宏仁表示，護國大遶境「勇腳組」今天從新莊地藏庵繼續出發，往板橋、中永和的方向前進，隊伍會一直走下去，呼籲所有罷區的市民頭家，7月26日一定要出來投下同意罷免票，讓國會恢復秩序，才能更有力的保護台灣。

    新北市議員林秉宥說，今天是護國大遶境「勇腳組」第9天行程，一開始從雲林北港朝天宮出發，今天從新莊地藏庵出發，將走完新北市，本週六晚上回到台北市青島東路立法院前，希望找回初心，呼籲全民好好地監督國會，讓擅離職守的不適任立委能夠被罷免掉，重新找回有秩序的民主社會。

    「勇腳組」隊伍從地藏庵出發後，沿著新莊區中正路前進，一行人浩浩蕩蕩走上大漢橋，途經板橋區新埔捷運站，沿途有許多民眾比讚表示支持，也有機車騎士或汽車駕駛人鳴按喇叭、高喊「加油」，越來越多人加入徒步隊伍，陣容龐大；下午將前往中和區國立台灣圖書館，行經新店區二十張福德宮，預計傍晚5點半抵達終點新店行政園區。

    「護國大遶境」徒步護台灣行動前進新北市，往板橋的方向持續出發。（記者賴筱桐攝）

    「護國大遶境」徒步護台灣行動前進新北市，往板橋的方向持續出發。（記者賴筱桐攝）

    參與「護國大遶境」徒步護台灣行動的人員高舉標語，呼籲民眾投下同意罷免票。（記者賴筱桐攝）

    參與「護國大遶境」徒步護台灣行動的人員高舉標語，呼籲民眾投下同意罷免票。（記者賴筱桐攝）

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