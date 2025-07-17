爆林俊憲競選提袋疑中國製 侯漢廷喊話「亭妃姐，我只能幫到這」

侯漢廷臉書貼文指出，林俊憲疑似使用中國製競選提袋。（侯漢廷提供）

2025/07/17 12:26

〔記者甘孟霖／台北報導〕新黨台北市議員侯漢廷今（17）日凌晨於臉書貼出3張照片，指民進黨立委林俊憲疑似委託中國廠商製作提袋，點名過去大力抨擊「淘寶貨」的綠委林楚茵、沈伯洋有無意見？並喊話與林俊憲競爭2026台南市長寶座的黨內初選對手、立委陳亭妃，意有所指說「亭妃姐，我只能幫到這裡了」。

侯漢廷表示，有台灣商人向中國訂製帆布袋，要求提供樣品，寄來的樣品中有林俊憲的競選提袋。他指，過去林楚茵、沈伯洋開記者會痛批淘寶貨對本土產業、國家安全等帶來衝擊，藍委鄭正鈐發放中國製濕紙巾也被罷團告發。

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侯漢廷質疑，為什麼愛台灣的林俊憲不委託台灣商人製造呢？這不就是打擊台灣本土產業和中小店家嗎？或是說要辯稱不是自己做的，是支持者做的？

侯漢廷呼籲林俊憲說明清楚，也指向中國訂製與採購物品是正常的市場交易行徑，綠營卻放大檢視藍營、痛批淘寶，現在是否應該自我檢視？文末還意有所指表示：「亭妃姐，我只能幫到這裡了。」

侯漢廷臉書貼文指出，林俊憲疑似使用中國製競選提袋。（侯漢廷提供）

侯漢廷臉書貼文指出，林俊憲疑似使用中國製競選提袋。（侯漢廷提供）

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