選舉公報夾魯明哲反罷文宣 桃園選委會：請里鄰長遵守行政中立

罷團「中壢•破蛋除魯•罷免魯明哲」指控國民黨立委魯明哲反罷文宣竟然和罷免理由書一起發放。（摘自中壢•破蛋除魯•罷免魯明哲Threads網頁）

2025/07/17 12:13

〔記者謝武雄／桃園報導〕下週六將進行罷免國民黨立委投票，桃園市各區忙著遞送罷免選舉公報到家戶，卻傳出第三選區（中壢區）發生夾帶受罷免人立委魯明哲的反罷免文宣，民進黨秘書長林右昌痛批「國民黨手段卑劣」、「違反公平選舉」；桃園市選委會總幹事賴嘉美說，里長非行政中立法適用人員，但考量選務一體，選委會請里長協助發送投開票通知單及選舉公報，希望里鄰長遵循行政中立。

至於罷團指控也有社區未將大罷免選舉公報與理由書分發到選民家戶，而是放在社區管委會櫃台，對此，賴嘉美表示，罷免公報與理由書是由里幹事或鄰長負責遞送，原則上是要遞送到家戶，但有的社區管理較為嚴格，不同意家戶投遞，只能放在社區管委會櫃台供住戶自行取閱，這樣行為並沒有問題。

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「中壢•破蛋除魯•罷免魯明哲」團隊今早發表「嚴正譴責魯明哲—違反行政中立」的聲明，抨擊魯明哲在罷免選舉公報中夾帶個人宣傳「不同意罷免」DM， 這不是疏失，這是公然踐踏民主程序，破壞選舉公平。

聲明文還指出，多位市民反映，罷免理由書未送達信箱，而是要求民眾到社區櫃台自取，完全違背過往作業慣例，更可能影響民眾知情與行使權利，罷團「嚴正要求魯明哲立即停止違反行政中立行為，不要再干預人民行使罷免權利」。

此外，林右昌上午參加「護國大繞境」板橋場活動時，指控魯明哲選區被發現，不同意罷免文宣居然跟選舉公報一起發放到民眾信箱，這違反公平選舉原則，呼籲桃園市府、桃園市選舉委員會負責查清。

罷團抨擊罷免選舉公報中夾帶魯明哲「不同意罷免」文宣，破壞選舉公平。（擷取自中壢•破蛋除魯•罷免魯明哲Threads網頁）

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