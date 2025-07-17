「護國大遶境」新北板橋出發 蘇巧慧、吳思瑤、林右昌響應

護國大繞境」罷免宣傳活動今（17）日前往新北市掃街，民進黨立委蘇巧慧、吳思瑤民進黨秘書長林右昌等黨公職到場響應。（記者黃子暘攝）

2025/07/17 11:33

〔記者黃子暘／新北報導〕反共護台志工聯盟、各罷團聯合舉辦「護國大遶境」大罷免宣傳活動，今（17）日抵達新北市，民進黨立委蘇巧慧、吳思瑤、民進黨秘書長林右昌等黨公職到場響應，3人表示，藍白主政的國會已失序，7月26日決戰日，盼大眾投下同意罷免。推動罷免國民黨立委葉元之的罷團「板橋大刪元」發言人莫莉說，罷免是用合法合憲手段，修正曾經犯下的民主錯誤，若大罷免失敗，民主秩序、憲政體制將持續被無限制破壞，盼大眾投下同意罷免。

蘇巧慧、吳思瑤指出，罷免目的並非是要讓民進黨「51戰隊」變成「71戰隊」，這並非藍綠白比拼，而是大眾要讓國會恢復民主，讓國會恢復為台灣人的國會，讓台灣永遠是台灣人的台灣；罷免一、二階段，公民團體走在最前線，好不容易進入第三階段投票，民進黨公職將持續與公民團體並肩同行，呼籲大眾下週六出門投下同意票，讓國會恢復秩序，最後階段，將集結社會所有力量同意罷免，讓國會恢復秩序、反共更有力。

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林右昌說，藍白主政的國會已失序，對媒體與公民的批判監督充耳不聞、視而不見，如今的立院已失去制衡，正因如此，公民團體用人民的力量站出來；然而罷免過程中，可見到國民黨執政縣市不斷用行政手段干擾、阻礙，最後階段，民進黨將強力監督各縣市政府是否有干擾罷免行動之舉，並力求立即排除，這也是民進黨守護公民運動的責任。

莫莉說，這一年半藍白立委在國會毀憲亂政，因此公民站出來推動大罷免行動，但即便走到最後階段，藍白仍不害怕，仍要推動普發一萬元現金等違憲法案，他們害怕的是現有席次消失影響手中權力，罷免是以合法合憲手段修正曾經犯下的民主錯誤；若這次大罷免失敗，相信台灣不會再有類似罷免投票，現有民主秩序、憲政體制將持續被無限制破壞。

護國大繞境」罷免宣傳活動今（17）日前往新北市掃街，民進黨立委蘇巧慧、吳思瑤民進黨秘書長林右昌等黨公職到場響應。（記者黃子暘攝）

護國大繞境」罷免宣傳活動今（17）日前往新北市掃街，民進黨立委蘇巧慧、吳思瑤民進黨秘書長林右昌等黨公職到場響應。（記者黃子暘攝）

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