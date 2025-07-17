趙少康反罷打「戰爭恐嚇牌」 罷團：和平前提是強大 非投降

前中廣董事長趙少康近日稱「票投大罷免，全民上戰場」，罷團「新北一罷洪刻不容楷」今日受訪反駁，指趙的說法邏輯荒謬且充滿恐嚇意味。（資料照）

2025/07/17 11:20

〔記者林哲遠／台北報導〕曾代表國民黨參選副總統的前中廣董事長趙少康近日出席「反罷免」活動時，持續打戰爭恐嚇牌，稱「票投大罷免，全民上戰場」引發爭議。罷免國民黨立委洪孟楷團體「新北一罷洪刻不容楷」今日受訪時駁斥，人民罷免是民主展現，而和平的前提是台灣的強大，抗中保台需要軍事預算與民防力量雙管齊下，讓台灣更加強大，而非國民黨「大開門戶」的策略，讓敵人長驅直入。

罷團指出，罷免行動是選民自主發起的公民運動，是台灣民主成熟的體現；相較之下，過去國民黨曾發起的失敗「惡罷」，因其背後有政黨操作的痕跡，那才是對民主的真正扭曲。而趙少康所謂「票投大罷免、全民上戰場」的說法其邏輯荒謬且充滿恐嚇意味。

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「和平的前提是足夠的實力，而非一味退讓！」罷團認為，實力是嚇阻的關鍵，試問，有誰敢去攻擊強大的美國？因為美國夠強大，足以讓任何潛在的侵略者卻步。壞人專挑弱者下手，就像街上鬧事的人，總是偏向挑選瘦弱的對象下手，因為他們知道對方反抗能力弱。

罷團質問，依照國民黨的邏輯，當年國民黨打輸共產黨，為何還要喊「反攻大陸」？直接投降就好，也不要撤到台灣，那現在台灣就不會有陷入戰爭的危機了，這種自相矛盾的說法，顯示國民黨在國家安全議題上的立場混亂，充滿欺騙。

「洪孟楷以及國民黨立委的行為，不只是不適任，更是在欺騙選票，企圖以恐嚇言論來操控民意！」罷團呼籲，新北第一選區的公民，在7月26日罷免投票日，務必踴躍出門，投下「同意罷免」票，用實際行動展現公民的意志，捍衛台灣的民主與未來。

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