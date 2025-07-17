主動會晤林佳龍 巴西聖保羅議員強調與台灣加強外交關係

外交部長林佳龍（右）在巴西聖保羅轉機時，與立場友台的巴西聖保羅州議員迪尼斯（左）會晤。（圖擷取自林佳龍臉書）

2025/07/17 11:08

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍結束在南美洲友邦巴拉圭的訪問行程，返程在巴西聖保羅轉機時，與立場友台的巴西聖保羅州議員迪尼斯（Gil Diniz）會晤。迪尼斯會後透過社群媒體重申與台灣加強關係的承諾，並指出台灣是民主、進步、韌性以及決心意志的典範。

迪尼斯在社群平台發文表示，很榮幸和林佳龍會面，在場還有剛參加台灣與巴拉圭建交68週年慶祝活動的30位台灣重量級企業家訪團，他與林佳龍談論了台海的地緣政治及軍事威脅。

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迪尼斯也說，他曾兩度訪問台灣，身為聖保羅州議會友台陣線的主席以及台灣的友人，他向林佳龍重申加強聖保羅與台灣間的貿易、合作與外交關係的承諾，並指出「台灣是民主、進步、韌性以及決心意志的典範」。

林佳龍指出，迪尼斯對台灣立場非常友善，不畏中國威脅利誘，經常在巴西國內積極為台灣發聲，由於迪尼斯關注林佳龍的社群媒體，得知他此行訪問巴拉圭，因此主動提出在聖保羅會面。

林佳龍說，迪尼斯認為台灣社會民主自由、國家發展繁榮先進，非常值得巴西借鏡，卻在國際場域遭受中國不公平壓迫，因此號召志同道合的州議員們加入「友台陣線」，目前已有三分之一的州議員加入，共同發揮正義感為台灣發聲。林佳龍轉述，迪尼斯坦言，過去友台陣線曾接獲中國領事館發函警告，「但此舉只會更凸顯中方的蠻橫無理」。

林佳龍：台灣期待與巴西發展實質關係

林佳龍說，迪尼斯特別強調，他瞭解此時公開與林佳龍見面的訊息，必又會引發中國的施壓，但他仍期待讓更多人知道台灣所代表的價值與友誼，基於台巴雙方對自由與人權的共同追求，他樂願成為促進台巴經貿及文化交流的橋梁。

林佳龍回應道，巴西是南美洲舉足輕重的國家，台灣非常期待能與巴西發展實質關係，讓兩國都能從交流中獲益，並期待雙方能以州層級政府的互動作為起點，逐步拓展雙邊經貿與與深化交流層面。

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