吳思瑤酸「易罷3條件」全中 葉元之反駁：民進黨全黨打我一人

民進黨籍立委吳思瑤等今（17）日前往新北市板橋區參加「護國大繞境」，也針對時事議題回應。（記者黃子暘攝）

2025/07/17 11:55

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市國民黨籍立委葉元之等24件藍委罷免投票案7月26日投票，傳綠營評估「易罷」條件為「仇恨值高」、「當選差距小」、「與地方民代關係不好」，民進黨籍立委吳思瑤等今（17）日到新北市板橋區參加「護國大遶境」，她說，葉元之「全中」，「就是不會做人、不會做事、更不會做立委」，罷掉剛好。葉元之回擊，民進黨正事不做搞「惡罷」，全黨打他一人，以往是選完支持者情緒恢復，現在卻因惡罷而撕裂，對立情緒越來越重。

現場媒體提問，易罷條件，葉元之傳被點名中了2項，吳思瑤反問「只中了2個嗎」？她認為，葉元之3項全中，仇恨值高、人緣不好、當選票數差距低，「葉元之就是不會做人、不會做事、更不會做立委，這種立委罷掉剛好」。

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葉元之在公辦罷免說明會上指出，若要罷免應要罷在國會睡覺、讓人代按表決器的立委，外界稱此「罵到自家人」，吳思瑤則表示，藍委窮途末路、子彈亂掃，難免傷及自家人，常能看到人在焦慮、陷入危機時往往口不擇言，也會說出相對「不符合人性的話」，從政應有同理心，最後幾天藍委可能病急亂投醫，會出現荒謬論述。

葉元之反批，吳思瑤可能有閱讀障礙或理解力問題，心又壞，他在說明會已說明，是指審機密預算時左邊一排綠委都睡了、表決器都是別人代按，他較厚道，不點名誰睡著、誰代按，反觀吳思瑤身為民進黨立院黨團幹事長還如此連結，難怪綠營行為荒腔走板。

葉元之也說，民進黨全黨打他一人，藍綠選舉去年早已結束，現在要用罷免翻盤，一直搞對立、仇恨，就是輸不起的惡罷，以往選完，藍綠支持者情緒各自恢復正常，現在卻因民進黨惡罷撕裂台灣，對立情緒越來越重，早上他站路口時，還被前綠委羅致政支持者吐口水。

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