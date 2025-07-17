拿蔡英文反對馬英九黑箱服貿為例 黃國昌批綠：把國會當塑膠

立法院財政委員會17日舉行「臺美政府對等關稅協商我國政府因應對策」公聽會。（記者羅沛德攝）

2025/07/17 11:33

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院財政委員會今舉行「臺美政府對等關稅協商我國政府因應對策」公聽會，民眾黨立委黃國昌以當年馬英九政府服貿黑箱，時任民進黨主席蔡英文要求協議過程要讓國會參與為例，批評賴政府在對美關稅談判過程中未讓國會和社會參與，忘了當初的承諾，把國會和社會當塑膠。

黃國昌回顧，2013年他以中研院研究員的身分參加服貿公聽會，當時馬英九政府在談判上黑箱作業，立法院完全無法發揮任何監督制衡的功能。時任民進黨主席蔡英文站出來說，「國家對外貿易談判從開啟談判、談判過程到談判結果，協議的審議都要有國會的參與，才可以體現行政立法在對外談判上的權力分享與責任分擔的法則」，說得非常好，現在的民進黨政府有做到嗎？

請繼續往下閱讀...

黃國昌表示，當時不僅蔡英文跳出來，賴清德也跳出來說，「一個對台灣政治經濟層面影響深遠的協議，沒有審慎評估對各行各業的衝擊，就送入國會，這是獨裁心態。立法院舉辦公聽會，要把公聽會意見納入修正，但馬英九要求國會無條件接受，一個字都不准改，這是以個人的意志一直凌駕民主制度，更是獨裁的心態嶄露無遺」，說得太好了。黃質疑，民進黨對外談判團隊，會不會有同樣的口氣要求國會「一個字都不准改」，如果立委敢改就是破壞台美關係，就是中共同路人，我們等著看。

黃國昌指出，談判的總代表、行政院副院長鄭麗君當初怎麼講的？「不是只有簽署後的監督，簽署前的談判過程就要讓社會參與、社會協商。利益關係人必須被充分告知資訊。」受到衝擊的產業、可能會面臨重大負面影響的勞工有被告知資訊、有參與嗎？

黃國昌說，很遺憾，當初參與、提出這些的學者專家 現在全部都到民進黨去當官，當了官的這些人完全忘了當初的主張。民眾黨願意全力做政府的後盾，但是民進黨不要忘了當初的承諾，不要把國會當橡膠，把台灣的民主當空氣。

民眾黨立委黃國昌。（記者劉宛琳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法