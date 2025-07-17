批麥玉珍違反兒少法！ 李正皓：網路公開10多張無去識別兒童照

李正皓PO出麥玉珍PO文截圖。（圖擷取自臉書）

2025/07/17 14:12

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴李正皓今日稍早在臉書PO文表示，收到民眾檢舉民眾黨立委麥玉珍違反兒少法規定，將10幾張未去識別化小朋友的照片放上網路公開。李正皓怒轟，這證明了麥玉珍不僅不識字，也不懂法，而且不懂法的下場是傷害了一群無辜的幼兒、小朋友，這種不識字、不懂法的人根本沒有資格當立法委員。

李正皓在臉書PO出多張截圖，並在貼文中表示，他收到檢舉，麥玉珍在今年1月23日，用自己私人臉書帳號，在她創立的「社團法人台灣新移民協會」臉書社團公開貼了一篇貼文（圖一），這篇貼文的照片是協會去拜訪關愛之家基金會，並且致贈物資給關愛之家基金會這些父母不詳的移工之子（黑戶寶寶）。但離譜、甚至是讓人憤怒的是麥玉珍竟然不知道這些小朋友的照片根據兒少法的規定在公布之前是要去識別化的，麥玉珍就這樣赤裸的將十幾張未去識別化小朋友的照片（圖二、三）放上網路。

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李正皓指出，圖二、三小朋友臉上的黑線條是他後製加上去，麥玉珍原貼文全無遮掩，根據，《兒童及少年福利與權益保障法》第69條第1項：媒體或其他公開渠道，不得報導或記載第56條第1項兒童之「姓名或足以識別身分之資訊」，其中56條第1項兒童即包含遭棄養的黑戶寶寶型態。且《兒童及少年福利與權益保障法施行細則》第21條：

所謂「足以識別身分之資訊」包括：照片或影像、聲音、住所、親屬姓名、學校或班級等。

李正皓直言，這是一個極度低級的錯誤，也證明了麥玉珍不僅不識字，也不懂法，而且不懂法的下場是傷害了一群無辜的幼兒、小朋友，這種不識字、不懂法的人根本沒有資格當立法委員，請民眾黨表態，違反兒少法的立委還有資格當民眾黨的不分區立委嗎？請國民黨表態，大罷免在即，你們是否要繼續跟違反兒少法的立委與政黨繼續藍、白合？

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