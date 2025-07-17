國民黨「旗魚人口」反罷看板不見了 廖偉翔陣營報警

中市文心路及南屯路口的「旗魚人口」投不同意票看板不明原因下架。（國民黨中市黨團提供）

2025/07/17 12:15

〔記者蘇金鳳／台中報導〕日前在台中市文心路、南屯路口掛上「旗魚人口」宣傳26日站出來投不同意票，讓很多民眾覺得很有哏，看板署名是國民黨文傳會，但是看板卻在這1、2天下架，引發好奇，國民黨中市黨部表示並非市黨部所掛，也不是市黨部下架；中四區國民黨立委廖偉翔陣營表示，詢問地主表示沒有拆掉，不知道看板為何「不見了」，目前已報警處理。

由於行政院官網國情介紹改成，「台灣目前已設戶籍人口2.6％為原住民族群，另外來人口占1.2％，其餘人口占96.2％」，引發討論話題，而日前台中市南屯路及文心口就有「旗魚人口」（偕音其餘人口）站出來投不同意的看板，也引發討論。

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不過，此一「旗魚人口」看板前幾天下架，國民黨市黨部表示該看板非市黨部所掛，也不是市黨部所拆，不知道為何不見。

廖偉翔陣營表示，這個看板署名是國民黨中央文傳會所掛，但是為何不見，詢問地主，非地主下架，由於該看板是在南屯區，是所屬轄區，因此報警處理。

中市文心路及南屯路口的「旗魚人口」投不同意票看板不明原因下架。（記者蘇金鳳攝）

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