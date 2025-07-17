趙少康爆要去非洲726不投票 汪浩：藍白支持者可選擇缺席

前中廣董事長趙少康。（資料照）

2025/07/17 13:18

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首批大罷免投票7月26日登場，國民黨「戰鬥藍」發起人趙少康近期積極出面催不同意罷免票，卻爆出726當天出國爽玩，根本不可能投票，引發外界嘲諷。對此，作家汪浩表示，這提供藍白支持者另類啟示：若你也無法接受藍白在國會胡作非為、違憲擴權，不妨學趙少康，選擇缺席。

汪浩在臉書PO文表示，戰鬥藍領袖趙少康，早在今年四月就安排7月26日到非洲旅遊，罷免投票日當天將不在國內，引發藍營內部一片譁然。前國民黨發言人蕭敬嚴直言：「趙少康應該自我檢討。」因為早在2023年底，罷免案就已有預測落在七月下旬，身為黨內指標人物，他不可能不知道。

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汪浩指出，趙的決定看似個人行程，其實傳遞了明確訊號：與其投反對票，不如用缺席表達不信任。他或許認為這場罷免不值得他親自參與，也可能是在為不確定的投票結果預留安全距離，若國民黨慘敗，他可順勢切割，置身事外。

汪浩直言，這對藍白支持者提供了另類啟示：若你也無法接受藍白在國會胡作非為、違憲擴權，不妨學趙少康，選擇缺席。7月26日，出門旅行、陪家人、好好過一天，都是一種溫柔但堅定的拒絕，趙少康不投票，羅智強被罷免後，他就可以補選大安區立委嗎？

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