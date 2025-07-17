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    國民黨：民進黨是「戒嚴國家隊」 台灣實質走入「類戒嚴」

    國民黨今日召開「戒嚴說中了？戒嚴國家隊就是賴政府，鬼才相信李進勇的中立性」記者會。（記者施曉光攝）

    國民黨今日召開「戒嚴說中了？戒嚴國家隊就是賴政府，鬼才相信李進勇的中立性」記者會。（記者施曉光攝）

    2025/07/17 10:42

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨昨日質疑民進黨有10大選舉奧步，包括下週可能宣布戒嚴，影響大罷免，被民進黨駁斥後，今續召開「戒嚴說中了？戒嚴國家隊就是賴政府，鬼才相信李進勇的中立性」記者會，該黨智庫副執行長凌濤反嗆綠營，「戒嚴國家隊，嚴重懷疑你們隨時會宣布戒嚴，剛好而已！」他並稱，現在台灣已經實質走入「類戒嚴」。

    凌濤表示，民進黨立委王世堅昨天批評戒嚴說是製造謠言、恐嚇社會大眾，為何立法院民進黨團總召柯建銘每次的「預言」都說中？當前南韓總統尹錫悅宣布戒嚴時，民進黨的粉專卻跟進吹捧，罷團領袖更直接說如果罷免不成功，賴清德無法戒嚴，最誇張的是柯建銘說「死罪可免，活罪難逃」，難到民進黨要重啟刑法100條？民進黨領先全球，要全面罷免國會議員，還要重啟刑法100條，把不同的聲音都當成雜質，「戒嚴國家隊，嚴重懷疑你們隨時會宣布戒嚴，剛好而已！」

    凌濤還說，本應中立的中選會主委李進勇，恐嚇老百姓不能喊罷免告急，但以往選舉都有說告急，今天中選會為何又要個案認定？李進勇根本就是想把這次大罷免喊告急、搶救全部入罪，這就是黑手介入大罷免的劣跡斑斑之一，況且過去李進勇自己選舉時也打告急牌，怎麼就沒有個案認定？根本就是「只許州官說屁話，不許百姓說告急。」

    對於民進黨秘書長林右昌今日受訪批營戒嚴說的手法卑劣，凌濤反嗆，真正卑劣的是民進黨「戒嚴國家隊」，他呼籲民進黨不要再阻擋大家擔憂民進黨的10大奧步，現在的台灣已經實質走入「類戒嚴」。

    國民黨發言人楊智伃則表示，面對國民黨質疑準備戒嚴，民進黨昨天氣噗噗，從側翼到青鳥，全部都在幫賴政府開脫，但賴政府就是「戒嚴國家隊」，而且民進黨一直以來就是往戒嚴方向走，李進勇也是其中一隻「看門犬」。

    她說，如果按照李進勇的標準，罷免不能喊搶救、告急，就連鼓勵投票也不行，民進黨在去年應該被罰到脫褲，因為當時包括立委候選人王義川、黃捷、吳崢等人都有被搶救過，民進黨選舉可以喊告急、搶救、催票，罷免卻是不同標準，2022年選舉民進黨高雄市長候選人陳其邁等人懇求不要分票，為何又被輕輕放過？2025年罷免國民黨立委的團體在連署截止前瘋狂喊告急、搶救，中選會怎麼從來都沒說要個案認定？罷團評估可能罷免的席次，若以李進勇的標準，是否有挾帶民調的嫌疑？

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