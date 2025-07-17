目標罷免藍委「7+3」席？吳思瑤：每一罷區都重要

宣傳罷免行動的「護國大繞境」活動今（17）日在新北市板橋區登場，民進黨立委蘇巧慧、吳思瑤、林楚茵、民進黨秘書長林右昌等黨公職到場響應。（記者黃子暘攝）

2025/07/17 10:38

〔記者黃子暘／新北報導〕首波24件國民黨立委罷免案7月26日投票，宣傳罷免行動的「護國大繞境」活動今（17日）在新北市板橋區登場，民進黨立委蘇巧慧、吳思瑤、林楚茵、民進黨秘書長林右昌等黨公職到場響應。被問及民進黨罷免藍委「7+3」席目標，他們說，每個罷免區都很重要，國民黨現在策略就是希望大眾忘記他們過去一年多的毀憲亂政之舉，藉由通過普發現金一萬元行政策買票之實，盼大眾做明智選擇。

吳思瑤表示，他們的目標是「leave no one behind」，各區罷團都付出同等心力，因此「51戰隊」不可能讓任一個罷團孤單、獨自奮戰，他們的目標就是罷免31席中國在台代理人，今早51戰隊也兵分5路前往新北5個區域站街口宣傳。

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蘇巧慧說，新北6席藍委有5件罷免案將在7月26日投票，新北確是重中之重，希望將全部選區罷免同意票數衝高，讓國會席次得以重新調整，因此連續2天集結前往各區域站路口宣傳，也參加罷團發起的車隊、徒步掃街宣傳，盼每區都大罷免大成功。

林右昌指出，最後階段一定是全力以赴，今日繞境車隊前進板橋區，希望支持罷免的民眾屆時踴躍出來投票，國民黨現在的策略就是希望大眾忘記他們過去一年在國會的種種毀憲亂政之舉，日前通過普發現金，用政策行買票之實，但國民黨立委相關行為已經不適任，希望年輕朋友、中間選民能夠看清，做出明智選擇、同意罷免。

另外，蘇巧慧已經表態爭取參選2026年新北市長選舉，外界分析林右昌也可能有意參選。現場媒體問及林右昌，和蘇巧慧同框是否尷尬？林右昌直言，「大家都想太多了」，目前一致目標就是做公民最堅定的支持，大家目標一致。

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