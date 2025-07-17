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    凌濤稱賴清德或用「奧步」宣布戒嚴 林右昌斥抹黑：戒嚴需立院同意

    民進黨秘書長林右昌今（17）日受訪，針對時事議題回應。（記者黃子暘攝）

    民進黨秘書長林右昌今（17）日受訪，針對時事議題回應。（記者黃子暘攝）

    2025/07/17 10:38

    〔記者黃子暘／新北報導〕首波24件國民黨立委罷免案將於7月26日投票，國民黨籍桃園市議員凌濤聲稱總統賴清德可能在下週使出戒嚴奧步，引發輿論熱議。民進黨秘書長林右昌今（17）日受訪時對此表示，此非事實，國民黨現在說什麼、做什麼都不奇怪，這是假議題、抹黑，法制上戒嚴也需立法院同意，相關說法不過是要藉恐嚇凝聚藍軍支持者投票意願。

    針對凌濤說法，林右昌回應，國民黨現在就是用一切手段，所以聽到離譜發言不用覺得奇怪，國民黨指控賴清德可能宣布戒嚴，他認為這是假議題、抹黑，「當然這也不是事實」，更遑論法制上，戒嚴是要經過立院同意的，這種發言的目的應是透過恐嚇凝聚藍軍支持者投票意願，但這樣說法「非常卑劣」，破壞台灣民主，相信大眾會看清這種發言的目的。

    此外，賴清德預計本週六前進花蓮縣重啟「團結十講」，傳出主題將聚焦於民主，現場媒體詢問活動是否如期舉行？是否認為能在罷免上達到相關效益？林右昌說，行程可能要問總統府，但他認為不要把十講跟罷免連結，總統十講主要針對國內外面對的挑戰，希望讓大眾擁有共同認知基礎與起點，相信大眾能看見總統用心良苦。

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