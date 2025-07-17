藍白堅持延會到831 民進黨團：為涉案立委保護傘撐好撐滿

民進黨團書記長陳培瑜。（資料照）

2025/07/17 10:03

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院民眾黨團日前在院會提出延會至8月31日提案，黨團總召黃國昌昨天召開朝野協商，民進黨團主張反對延會。民進黨團書記長陳培瑜質疑，國民黨再次延會的動機如果只是為了讓自家涉案立委把保護傘撐好撐滿，大家大可不必。

陳培瑜指出，延會期間已連續四個星期二的院會處理議案的時間不到一個小時，看起來就沒有重要議案要處理，所以現在不知道國民黨為什麼認為8月就可以處理。且現在各委員會幾乎都排不出重要的議程，甚至立法院秘書長周萬來都已提醒考察費已經不夠了，要大家小心使用。

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陳培瑜還說，從4月1日到6月22日立法院公報的資料裡，國民黨立委不開會、不質詢的數字都非常的不好看，例如傅崐萁在司法及法制委員只出席兩次，丁學忠在內政只出席四次，林沛祥六次、涂權吉八次等，都遠低於一半的出席率。

陳培瑜表示，民進黨團之前就對國民黨團提出質疑，延會是為了撐開司法保護傘，包括國民黨團貴總召傅崐萁涉及的案件是花蓮縣政府民政處查水表的案子，不分區立委許宇甄是國民黨組發會主委，底下副主委，還有一些地方黨部和立委助理涉及不實連署的案子還在羈押中，不知道國民黨延會延好延滿是不是希望把司法保護財撐開，撐好撐滿。

黃國昌表示，過去兩次院會民進黨一直在說國安相關法案要趕快審理，結果兩次把資通安全管理法列入議程的全都是民眾黨團，該法已過協商冷凍期，請民進黨團盡速依照院會的決議召集協商刑事訴訟法的修正草案。

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