台電工會駁斥擺拍製圖 吳靜怡：少數人帶風向阻撥補千億預算

「台電產業工會」宣稱員工被要求擺拍製圖，遭到代表九成員工的「台電工會」駁斥，吳靜怡也砲轟，刻意帶風向影射，難道是為了要和某些政黨推動接下來的核三公投嗎？（圖擷自臉書「台電電力粉絲團」）

2025/07/17 09:40

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕丹娜絲颱風日前過境重創南台灣，大量電線桿損壞傾倒，台電人員日以繼夜搶修，近日卻有人員不慎觸電命危，對此媒體人吳靜怡發文直言「一個手掌，就是台電工程人員與死神的距離」。「台電產業工會」宣稱是員工被要求「擺拍」製圖，被代表九成九台電員工的「台電工會」駁斥；吳靜怡也砲轟，刻意帶風向影射，難道是為了要和某些政黨推動接下來的核三公投嗎？

丹娜絲颱風造成嘉義沿海電力受損嚴重，36歲台電人員李元瀚在搶修期間卻不慎遭電擊命危，目前仍在醫院接受治療。昨日「台灣電力產業工會」卻突開砲，聲稱高層把基層血汗當政績素材，員工忙著搶修還被要求在工作、用餐時「擺拍製圖」。不過這番說法隨即遭到代表9成員工的「台電工會」駁斥，並怒批少數工會「操弄權力」不可原諒

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「台電工會」也質疑「台灣電力產業工會」會員僅百人，僅是區域產業工會，「非主流、非代表」，與歷史悠久、擁有近2.9萬名會員的全國性企業工會完全不同。

吳靜怡在臉書發文指出，台電積極搶修丹娜絲重創2500支的電線桿損壞，至今許多工程人員將近十天沒有回家，甚至有人家裡本身就是受災戶，這幾天網路幾張照片，讓非常多的人知道原來修復多麼不容易，但更多人不知道，其實是重建！整個電線要重新拉再用電線桿撐起來，變電所、變電箱等配電系統都需要重新調整。

吳靜怡表示，沒有人知道，其實這些工程人員處於高危險的工作狀態，她也分享在大學時，有朋友最擔心颱風天，因為其父親是工程團隊之一，搶修像是其父親的天職一樣，明明高風險但為了解決停電問題必須去，有一次其父親的夥伴曾經因為搶快，沒有注意高壓通電，造成手部嚴重灼燒送入加護病房，之後就再也沒消息。

吳靜怡指出，致命就在一個手掌間的距離，現在的台電工程師們，就是處於高壓電的環境裡，身體就像是一個導電體，必須進行嚴密的掩蔽工作，一個不小心，未做好防護，恐怕就會造成遺憾。

吳靜怡也批評，「台電產業工會」背後是不是為了某些政黨利益，企圖用「擺拍」的字眼來抹煞全體台電工程人員的辛勞？更刻意帶風向影射「撥補台電千億，政治大內宣的素材！」她質疑，「這一切的背後，難道是為了要和某些政黨推動接下來的核三公投嗎？別鬧了，狐狸尾巴都跑出來了」。

吳靜怡說明，「台電工會」就是絕大多數的台電員工都在裡面，為台電員工調薪、爭取福利和公司談判就是台電工會。而「台電產業工會」就是一小小群人，但卻能代表多數人發聲明，真的是挺過分的。

吳靜怡在文末也指出，許多台電同仁因為台電不斷被污名化，所以執行完勤務工作吃飯的時候，還會脫掉有公司名字的衣服，因為就是有不理性民眾會罵他們。對此吳靜怡也呼籲，「當我們能用電的時候，都是這群台電人默默努力著，甚至在風雨中搏命著，請不要抹黑、抹滅他們應有的尊嚴」。

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