為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    立委保護傘繼續撐？立法院明院會擬處理「延會到8/31」

    立法院民眾黨團總召黃國昌。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    立法院民眾黨團總召黃國昌。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    2025/07/17 09:19

    〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院民眾黨團上個月在院會提出延會至8月31日提案，黨團總召黃國昌昨天召開朝野協商，由於藍白贊成延會，民進黨團反對，三黨無共識，黃宣佈散會；延會案已過冷凍期，據了解，明天院會將進行處理。

    民眾黨立委劉書彬表示，雖然已通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，但8月1日之後美國總統川普才會公佈對我國開徵的關稅是多少，怎麼說都要等公佈後才能好好去因應預算編列。

    國民黨立委翁曉玲說，關稅課徵的情況會如何還有很多的變數，為了國家的經濟發展、機關的組織安定及重要的社會法案，國民黨團支持延會。

    在重大優先法案上，劉書彬指出，包含廢監院修憲案，AI基本法、資通安全管理法、營養午餐專法、青年基本法、媒體溢價法等都已經在審議，但都還沒處理完畢；民進黨團也有AI基本法、外國專業人才延攬跟僱用法、個人資料保護法等。以及請行政院長來立法院專案報告打詐、丹娜絲颱風等，所以應該要研會。

    翁曉玲也提醒，國家通訊傳播委員會（NCC）人事案，NCC已經沒有委員快要滿一年了，希望行政院能夠儘速送出讓立法院進行審查。

    黃國昌表示，民眾黨很希望許多重的法案趕快處理，包括刑事訴訟法、內政部組織法等。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播