立委保護傘繼續撐？立法院明院會擬處理「延會到8/31」

立法院民眾黨團總召黃國昌。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2025/07/17 09:19

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院民眾黨團上個月在院會提出延會至8月31日提案，黨團總召黃國昌昨天召開朝野協商，由於藍白贊成延會，民進黨團反對，三黨無共識，黃宣佈散會；延會案已過冷凍期，據了解，明天院會將進行處理。

民眾黨立委劉書彬表示，雖然已通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，但8月1日之後美國總統川普才會公佈對我國開徵的關稅是多少，怎麼說都要等公佈後才能好好去因應預算編列。

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國民黨立委翁曉玲說，關稅課徵的情況會如何還有很多的變數，為了國家的經濟發展、機關的組織安定及重要的社會法案，國民黨團支持延會。

在重大優先法案上，劉書彬指出，包含廢監院修憲案，AI基本法、資通安全管理法、營養午餐專法、青年基本法、媒體溢價法等都已經在審議，但都還沒處理完畢；民進黨團也有AI基本法、外國專業人才延攬跟僱用法、個人資料保護法等。以及請行政院長來立法院專案報告打詐、丹娜絲颱風等，所以應該要研會。

翁曉玲也提醒，國家通訊傳播委員會（NCC）人事案，NCC已經沒有委員快要滿一年了，希望行政院能夠儘速送出讓立法院進行審查。

黃國昌表示，民眾黨很希望許多重的法案趕快處理，包括刑事訴訟法、內政部組織法等。

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