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    京華城案 今傳喚威京法務經理、王令麟作證

    圖為京華城。（資料照）

    圖為京華城。（資料照）

    2025/07/17 09:10

    〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城案，今日繼續傳喚詰問證人，上午傳喚威京集團法務經理陳俊源作證，下午則將傳喚東森集團總裁王令麟到庭作證。提訊前台北市長柯文哲，沈慶京則住院治療中，由律師團代打。

    威京集團法務經理陳俊源被北檢認定是沈慶京行賄柯文哲的共犯，因認罪而獲緩起訴確定，條件是支付公庫120萬元。

    檢方調查，2020年3月10日，柯文哲與國民黨台北市議員應曉薇舉行便當會，柯裁示將當時根本尚未提出陳情函的京華城案函送都發局，並指示時任都發局長黃景茂，把陳情案送交都委會研議；待京華城提出陳情函後，市長辦公室隨即交辦都發局，都市計畫科遂以「奉交下」為由，將京華城案提送都委會研議。

    北檢調查，隨後的3月23日，沈慶京指示朱亞虎、張志澄匯款210萬元給柯文哲，朱、張協調威京集團旗下6名幹部，加上陳俊源自己，7人從威京各領取30萬元，捐至民眾黨政治獻金專戶，檢方認定是沈行賄柯的前金。

    今下午傳喚東森集團總裁王令麟到庭作證，說明與柯文哲隨身碟中「工作簿」excel檔案中記載的「2022/10/1、王令麟、500、高虹安、經理人邱佩琳」是何意，說明他與柯文哲的金錢關係。

    王令麟於偵查期間曾作證指出，現任基隆市副市長邱佩琳向他說，民眾黨沒錢、沒人，希望他可以幫忙捐款；而台北市長室前主任謝明珠也證稱，她詢問東森高層募款意願，對方回覆若柯文哲不小心當上總統，所以還是捐一下。

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