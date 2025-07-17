726大罷免倒數9天！51戰隊攜手民團板橋路口催票

眾人呼籲罷免投同意，讓國家更有活力。（記者陳奕劭攝）

2025/07/17 09:02

〔記者陳奕劭／新北報導〕首波藍委大罷免投票日倒數9天，選戰日漸白熱化，公民團體「板橋大刪元」、「51戰隊」立委蘇巧慧、邱議瑩、林楚茵、張宏陸與市議員石一佑等黨公職一同站路口催票宣傳。沿途有路過民眾、機車騎士加油打氣。

距離大罷免倒數9天，民進黨立院黨團發起「與公民同行」，「51戰隊」與公民一同站上街頭，攜手護衛民主。今天蘇巧慧、邱議瑩、林楚茵、張宏陸等人前往中和路口宣傳，眾人拿起麥克風呼籲「726投同意，大罷免大成功」、「讓板橋恢復正常、讓國會恢復秩序」向通勤族、機車騎士表達訴求，獲得支持者們比讚與加油打氣。

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板橋大刪元發言人molly表示，726對台灣民主至關重要，團體接下來會舉辦「板東大縱走」等活動，歡迎大家參與。

蘇巧慧指出，「51戰隊」聚集新北各區協助公民團體，呼籲726投同意；張宏陸說，國會開會以外的時間，會盡全力協助。

北上支援的邱議瑩表示，高雄過去顯示出罷免不適任的人選對國家、地方都有幫助，呼籲726投同意、護台更有利。林楚茵說，她以前是板橋人，會聯絡學校認識的同學一同投同意。

726大罷免倒數，51戰隊齊聚路口宣傳。（記者陳奕劭攝）

立委邱議瑩北上支援，呼籲726投同意。（記者陳奕劭攝）

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