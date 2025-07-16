拆解藍白反制罷免10奧步 尹立：7/26用「同意罷免」終結

罷韓四君子尹立解析藍白反制罷免十大奧步，喊話以同意罷免終結。（翻攝臉書）

2025/07/16 23:45

〔記者王榮祥／高雄報導〕罷韓四君子尹立繼提出同意罷免十大理由後，再提出藍白反制罷免的十大奧步，他認為奧步「已發生」，喊話7月26日用「同意罷免」終結這些奧步。

尹立指出，第一奧步是假訊息操作，自導自演攻擊罷免方；第二是偽造文書，抹黑罷免正當性；第三是提高罷免門檻，設障礙阻連署。

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第四奧步是撒幣普發，轉移焦點買民心；第五無限延會，讓國會成為護身符；第六是仇恨標籤，製造對立，國民黨立委不斷貼標籤罷免團體為「1450」、「側翼」、「網軍」，並用「低端」、「智障」、「邊緣人」、「垃圾」、「福壽螺」等詞形容罷團，挑起社會對立，其支持者大量街頭辱罵，甚至動手打人。

第七為壟斷資源，不公平宣傳，藍營地方政府首長幫藍委辦政績活動、動用預算與媒體曝光，罷免方卻連找個看板位置，甚或公車廣告都卡關，形成極不對等的宣傳環境。

第八、苦情演出，模糊爭議焦點；第九為動員民政系統，暗中施壓民眾，花蓮與基隆等民政單位都有政務官介入不當行為；第十為操控社群，網軍出擊，藍白網軍系統在PTT、Dcard、Threads、Facebook等地針對罷免言論進行洗版、攻擊、按怒、檢舉刪文。

尹立總結，藍營靠的是體制內特權與奧步，選民靠的則是手中那一票，喊話7月26日用「同意罷免」終結這些奧步，寫下人民民主的勝利。

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