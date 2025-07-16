挺「沛」喊7/26投不同意罷免 趙少康：票投大罷免 全民上戰場

前中廣董事長趙少康今（16日）晚到基隆，力挺面臨罷免的國民黨立委林沛祥，他呼籲基隆鄉親7月26日要出來投下不同意罷免票。（記者俞肇福攝）

2025/07/16 21:59

〔記者俞肇福／基隆報導〕前中廣董事長趙少康今（16日）晚到基隆，力挺面臨罷免投票的國民黨立委林沛祥，趙少康稱讚林沛祥問政表現好，民進黨找不到話批評，只好給他戴「紅帽子」，說林是親共立委；他相信真理越辯越明，選民的眼睛是雪亮的，如果說林沛祥是匪諜，就把他抓起來，用內亂罪、外患罪辦林沛祥。

趙少康抨擊民進黨搞大罷免，美其名抗中保台，如果票投同意罷免，「票投民進黨、台灣變戰場」、「票投大罷免、全民上戰場」！他與基隆市長謝國樑喊話，7月26日出門投「不同意罷免」票，讓林沛祥留在國會替勞工拚權益。

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國民黨基隆市黨部今晚7點舉辦「基隆市勞工後援會─反惡罷挺沛祥」造勢活動，國民黨動員5、6百人到場；除了趙少康、林沛祥、謝國樑外，民眾黨立委林國成、劉書彬也出席。趙少康最後要求台下支持者，每個人回去後開始拉票，1人拉10票，就能夠讓林沛祥留在立法院，繼續替基隆鄉親打拚；他呼籲勞工朋友7月26日務必站出來，投下「不同意罷免」的一票，讓林沛祥繼續為基隆、為勞工爭取應有的權益與尊嚴。

謝國樑表示，他心裡很感慨，罷免又來了，為什麼要一直投票，這對基隆是不公平的，尤其是對林沛祥，林沛祥為基隆爭取什麼，他最清楚，像是10億元低底盤電動公車的全面汰換，就是林沛祥爭取的。他強調，7月26日一定要出門投不同意罷免。

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