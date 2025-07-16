網傳罷免不會有投票通知單 饒慶鈴闢謠：台東縣選委會印製中

台東縣長饒慶鈴說，罷免投票與去年選舉投票一樣設236個投開票所。（記者黃明堂攝）

2025/07/16 22:02

〔記者黃明堂／台東報導〕台東國民黨立委黃建賓罷免案將於7月26日投票，縣長饒慶鈴表示，有網路謠言指罷免不會有投票通知單，這是不正確的，目前縣選委會正印製中，會在法定期限送達鄉鎮市公所。罷免同去年立委選舉，共設236個投開票所，其中9個易處，但都離原處不遠。

饒慶鈴今天出席黃建賓造勢大會時表示，她雖然辭掉縣選委會主委，全力輔選黃建賓，但一些公告事項還是要說明。外界謠言，罷免不會有投票通知單，事實上，跟選舉一樣會有投票通知單及罷免公報，目前縣選委會正在印製中，一定會在法定期限內送到鄉鎮市公所，因為時間很短，請公所收到通知單及公報後，要趕快按鄰里整理發放下去。

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饒慶鈴說，大家也很關心投開票所設置，去年立委選舉時，投開票所共有236個，這次罷免一個也沒少，一樣236個，但其中9個換位置，也都在附近，與原處離不遠，縣選委會也會在原本的投票所位置張貼公告，告訴大家新的位置。

饒慶鈴強調，台東選委會一定會公正辦理罷免投開票，不會有大家擔心的事發生，也請大家一定要去投票。

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